  Каляри
  2. Каляри
  3. Каляри завърши годината с усмивка след обрат в Торино

Каляри завърши годината с усмивка след обрат в Торино

  • 27 дек 2025 | 18:07
Каляри ще диша доста по-спокойно, след като в последния си мач за годината обърна и победи с 2:1 като гост Торино в среща от 17-тия кръг на Серия А. Никола Влашич бе открил за „биковете“ в 27-ата минута, но с попадения на Матео Прати (45‘) и Семих Кълъчсой (66‘) сардинци подпечатаха успеха си. Добри изяви имаше и техният вратар Елия Каприле, който с добри спасявания запази победата за отбора си.

Така Каляри се изкачи на временната 14-а позиция с 18 точки. С две повече и едно място напред пък е Торино.

„Биковете“ бяха тези, които излязоха напред в 28-ата минута. Джовани Симеоне бе изведен в отлична позиция, но стреля в тялото на стража на гостите Елия Каприле. Непосредствено след това обаче Че Адамс намери Никола Влашич, който с добавка прати топката в мрежата – 1:0 за Торино. В самия край на първата част обаче Каляри успя да изравни. След изпълнение на корнер Лука Мацители отклони с глава към Матео Прати, който от непосредствена близост направи 1:1.

През втората част дойде и пълният обрат в двубоя. Той стане факт след впечатляващ гол на младия нападател на Каляри Семих Кълъчсой. Турчинът направи добър индивидуален рейд, излъга няколко противници и с хубав изстрел от дъгата на наказателното поле не остави шансове на стража на домакините Алберто Палеари - 1:2. До края на срещата Торино натисна съперника си, но на сцената излезе вратаря на сардинци Каприле. Той последователно спаси опасни удари на Ардиан Исмайли, Гвидас Гинейтис, Джовани Симеоне и Дуван Сапата, за да запази преднината на тима си.

Снимки: Imago

