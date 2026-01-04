Супер Аспарух Аспарухов с 18 точки, Шлепск със страхотна победа в Полша

Популярни
  • 4 яну 2026 | 20:38
Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) започнаха 2026-а със страхотна победа в полската ПлюсЛига. Аспарух Аспарухов и съотборниците му надделяха у дома над гранда Ястржембски Венгел (Ястржембие-Здруй) с 3:0 (26:24, 25:23, 27:25) в среща от 15-ия кръг на шампионата, играна тази вечер пред близо 2000 зрители.

По този начин Шлепск вече е на 10-о място във временното класиране с 4 победи, 10 загуби и 14 точки в актива си. В следващия 16-и кръг Аспарухов и компания ще са гости на коравия тим на Енерга Трефъл (Гданск). Мачът е в петък (9 януари) от 21,00 часа българско време.

Аспарух Аспарухов изигра нов отличен мач за Шлепск и стана най-резултатен с 18 точки (1 блок, 2 аса, 71% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +12) за победата.

Но за Най-полезен играч (MVP) на мача беше обявен Бартош Филипяк, който добави 15 точки (1 ас и 52% ефективност в атака - +11) за успеха.

За тима на Ястржембски Николас Шершен реализира 16 точки (64% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +13), а резервата Адам Лоренц приключи с 13 точки.

