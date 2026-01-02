Аспарух Аспарухов: Каква година! Благодаря ти, 2025!

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов обобщи изминалата 2025 година чрез пост в социалните си медии.

“Каква година! Благодаря ти, 2025! Определено бе година ,която ще запомня! ￼ Започвайки годината все още не на 100% възстановен след операцията на моя глезен в края на 2024, която се наложи за да се върна в игра, преминавайки към едно лудо лято, в което направихме най-добрия резултат във ВНЛ от години насам, и завършвайки го с един от най-добрите резултати изобщо в историята на българския волейбол… Кой би предположил, а? Е, мога да кажа, че страдането си струваше тръпката! ￼ Благодарен съм за всеки един урок, който научих и разбира се на моето семейство и моите приятели, които бяха част от това “пътешествие”, което беше наистина лудо!”, написа Аспарух Аспарухов.