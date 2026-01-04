Гол в края доближи Фиорентина до спасителния бряг

Отборът на Фиорентина записа важен успех с 1:0 при домакинството си на Кремонезе от 18-ия кръг на Серия "А". Така “виолетовите” постигнаха пета поредна победа срещу този съперник.
Тимът от Флоренция започна силно двубоя, но пропусна редица голови положения, най-голямото от които беше в 12-ата минута, когато Фабиано Паризи нацели греда с удара си с глава. Постепенно натискът на домакините отмина, като в 36-ата минута те получиха дузпа, която обаче беше отменена след преглед с ВАР. През втората част “Ла Виола” продължи да търси победно попадение, като то дойде чак в добавеното време на срещата. Тогава Емил Аудеро изби удар на Николо Фортини, но топката отиде до Мойс Кийн, който донесе успеха със своята добавка.
Така Фиорентина събра 12 точки и не само, че се отлепи от дъното, изкачвайки се на 18-ото място заради головата си разлика, но и се доближи на три точки от спасителната 17-а позиция. Кремонезе пък остана 12-и с 21 пункта след четвъртия си пореден мач без успех.
Снимки: Gettyimages