Гол в края доближи Фиорентина до спасителния бряг

Отборът на Фиорентина записа важен успех с 1:0 при домакинството си на Кремонезе от 18-ия кръг на Серия "А". Така “виолетовите” постигнаха пета поредна победа срещу този съперник.

Тимът от Флоренция започна силно двубоя, но пропусна редица голови положения, най-голямото от които беше в 12-ата минута, когато Фабиано Паризи нацели греда с удара си с глава. Постепенно натискът на домакините отмина, като в 36-ата минута те получиха дузпа, която обаче беше отменена след преглед с ВАР. През втората част “Ла Виола” продължи да търси победно попадение, като то дойде чак в добавеното време на срещата. Тогава Емил Аудеро изби удар на Николо Фортини, но топката отиде до Мойс Кийн, който донесе успеха със своята добавка.

Fiorentina find fortune at the death to take all three points! 🤯💜#FiorentinaCremonese pic.twitter.com/okuR0pk9eD — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 4, 2026

Така Фиорентина събра 12 точки и не само, че се отлепи от дъното, изкачвайки се на 18-ото място заради головата си разлика, но и се доближи на три точки от спасителната 17-а позиция. Кремонезе пък остана 12-и с 21 пункта след четвъртия си пореден мач без успех.

