Парма се върна към домакинските победи и остави на дъното закъсалия Фиорентина

  • 27 дек 2025 | 15:37
Парма взе много важен успех в последната си среща за годината и победи с 1:0 последния в класирането Фиорентина в мач от 17-тия кръг на Серия А. „Дуковете“ сложиха край на серията си от шест поредни двубоя без успех у дома и сега спечелиха с попадение на датчанина Оливер Сьоренсен в 49-ата минута. Отлични изяви за домакините имаше и вратарят Едоардо Корви, които с изявите си отказа „виолетовите“.

Така Парма се изкачи на временната 14-а позиция със 17 точки и ще диша малко по-спокойно. Фиорентина остава твърдо последен с едва 9 пункта.

През първата част по-добрите положения бяха за домакините, като първо в 13-ата минута Оливер Сьоренсен от домакините стреля опасно от дистанция, но топката профуча покрай вратата на Давид Де Хеа. След това пък и шут на Якоб Ондрейка от удобна позиция бе неточен.

В самото начало на второто полувреме „дуковете“ материализираха превъзходството си и откриха резултата. Саша Бричги центрира отдясно, а Матео Пелегрино не успя да уцели добре топката. Зад него обаче бе Сьоренсен, който с глава простреля Де Хеа – 1:0 за Парма. След инкасираното попадение „виолетовите“ се активизираха и се наложи стражът на домакините Едоардо Корви, който замества контузения титуляр Зион Сузуки, да показва класата си и да спасява опасни удари на Пиетро Комуцо и Роберто Пиколи.

В 69-ата минута и удар на Мойс Кийн мина с малко встрани. Няколко минути по-късно пък Пелегрино пропусна да реши всичко и останал очи в очи с Де Хеа стреля в аут. До края на срещата стражът на Парма Корви пак впечатли и извади опасен далечен изстрел на Алберт Гудмундсон, с което запази важните три точки за тима си.

Снимки: Imago

