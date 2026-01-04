Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Сен Назер, без Влади Гърков, с победа във Франция

Сен Назер, без Влади Гърков, с победа във Франция

  • 4 яну 2026 | 17:47
  • 523
  • 0
Сен Назер, без Влади Гърков, с победа във Франция

Отборът на Сен Назер, където играе националът Владимир Гърков, стартира 2026-а година с победа във френската Marmara Spike Ligue. Воденият от Педро Уехара тим надигра категорично като гост Шомон, начело на който е Силвано Пранди, с 3:0 (25:22. 25:18, 25:20) в двубой от 14-ия кръг, игран снощи пред над 1000 зрители.

Венислав Антов със 17 точки, Туркоа загуби дербито с Монпелие Франция
Венислав Антов със 17 точки, Туркоа загуби дербито с Монпелие Франция

По този начин Сен-Назер се изкачи на 14-о място във временното класиране с 6 победи, 8 загуби и 14 точки. В следващия 15-и кръг Гърков и компания ще са отново гости, но на Туркоа с Венислав Антов в състава. "Българското" дерби е в събота (10 януари) от 21,00 часа българско време.

Влади Гърков с 11 точки, Сен Назер с нова загуба във Франция
Влади Гърков с 11 точки, Сен Назер с нова загуба във Франция

Владимир Гърков остана резерва за Сен-Назер и така не се появи в игра.

Над всички за гостите бе германският национал Филип Йон със страхотните 19 точки (2 аса и 61% ефективност в атака - +12), а Кейлъб Дженис добави 11 точки за победата.

За домакините от Шомон единственият с двуцифров актив беше Алекс Сааремаа с 10 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

България U18 започва битката за Евроволей 2026 в Подгорица! Вижта състава ни

България U18 започва битката за Евроволей 2026 в Подгорица! Вижта състава ни

  • 3 яну 2026 | 22:58
  • 2592
  • 1
Алекс Грозданов с 13 точки (5 блока), Богданка излъга ЗАКСА

Алекс Грозданов с 13 точки (5 блока), Богданка излъга ЗАКСА

  • 3 яну 2026 | 21:55
  • 3618
  • 0
Алекс Николов заби 24 точки, Тренто се справи с Лубе

Алекс Николов заби 24 точки, Тренто се справи с Лубе

  • 3 яну 2026 | 21:20
  • 15284
  • 4
Пернишко дерби в 1/4-финалите за Купа България Висша лига

Пернишко дерби в 1/4-финалите за Купа България Висша лига

  • 3 яну 2026 | 16:49
  • 2218
  • 0
Димитър Димитров с 21 точки, Бусан със загуба №10 в Корея

Димитър Димитров с 21 точки, Бусан със загуба №10 в Корея

  • 3 яну 2026 | 16:31
  • 1812
  • 0
Живко Желев: Пожелаваме успех на Спас Байрев в ЦСКА

Живко Желев: Пожелаваме успех на Спас Байрев в ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 16:13
  • 3013
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

  • 4 яну 2026 | 17:03
  • 15493
  • 20
Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

  • 4 яну 2026 | 19:08
  • 1013
  • 0
ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

  • 4 яну 2026 | 14:12
  • 31449
  • 58
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 17:15
  • 10440
  • 16
Реал Мадрид 5:1 Бетис, гол с пета и хеттрик на Гарсия

Реал Мадрид 5:1 Бетис, гол с пета и хеттрик на Гарсия

  • 4 яну 2026 | 17:15
  • 7167
  • 61
Съставите на Манчестър Сити и Челси, Родри започва от първата минута, много промени за лондончани

Съставите на Манчестър Сити и Челси, Родри започва от първата минута, много промени за лондончани

  • 4 яну 2026 | 18:39
  • 1423
  • 0