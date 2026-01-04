Сен Назер, без Влади Гърков, с победа във Франция

Отборът на Сен Назер, където играе националът Владимир Гърков, стартира 2026-а година с победа във френската Marmara Spike Ligue. Воденият от Педро Уехара тим надигра категорично като гост Шомон, начело на който е Силвано Пранди, с 3:0 (25:22. 25:18, 25:20) в двубой от 14-ия кръг, игран снощи пред над 1000 зрители.

По този начин Сен-Назер се изкачи на 14-о място във временното класиране с 6 победи, 8 загуби и 14 точки. В следващия 15-и кръг Гърков и компания ще са отново гости, но на Туркоа с Венислав Антов в състава. "Българското" дерби е в събота (10 януари) от 21,00 часа българско време.

Владимир Гърков остана резерва за Сен-Назер и така не се появи в игра.

Над всички за гостите бе германският национал Филип Йон със страхотните 19 точки (2 аса и 61% ефективност в атака - +12), а Кейлъб Дженис добави 11 точки за победата.

За домакините от Шомон единственият с двуцифров актив беше Алекс Сааремаа с 10 точки.