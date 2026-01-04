Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
Венислав Антов със 17 точки, Туркоа загуби дербито с Монпелие Франция

  • 4 яну 2026 | 17:16
Националът Венислав Антов и неговият Туркоа започнаха календарната година със загуба и прекъснаха серията си от 9 поредни победи във Франция. Антов и съотборниците му допуснаха обрат и отстъпиха у дома на Монпелие с 1:3 (26:24, 21:25, 22:25, 21:25) в дербито на 14-ия кръг на местната Marmara Spike Ligue, играно снощи пред около 2000 зрители в зала "Пиер Дюмортие".

Така Туркоа се смъкна на 3-о място във временното класиране с 31 точки след 12 победи и 2 загуби, с колкото са и Тур и Монпелие начело, но съответно с 35 и 34 точки. В следващия 15-и кръг тимът на Венислав Антов е отново домакин, но на Сен Назер, с Владимир Гърков в състава. "Българското" дерби е в събота (10 януари) от 21,00 часа българско време.

Вени Антов изигра нов стабилен мач за Туркоа и стана най-резултатен със 17 точки (3 аса и 38% ефективност в атака - +7). С точка по-малко - 16, завърши Игнасио Луенгас (3 блока, 43% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +6), но и това не помогна за успеха.

За тима на Монпелие Есекиел Паласиос реализира 16 точки (1 ас, 39% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +1), а Венсан Матиас добави 14 точки (2 блока и 39% ефективност в атака - +4) за победата.

