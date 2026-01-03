Популярни
Джери Перейра съдействал за трансферa на аржентинец в ЦСКА

  3 яну 2026 | 15:39
Бразилският мениджър Джери Перейра, който участва в трансфера на колумбиеца Алехандро Пиедраита в ЦСКА, е съдействал за сделка на "армейците" още през лятото. За това се похвали самият той с публикация в социалните мрежи.

"Щастлив съм след преминаването на Анжело Мартино от Нюелс Олд Бойс в ЦСКА София. Виждам бързата му адаптация и все по-добрата игра. Благодаря за доверието на Ollergroup и Fcagentes в работата ни", написа бившият защитник на Славия и Локомотив (София).

Интересно е, че веднага след трансфера си в Борисовата градина Мартино е започнал да бъде следен от аржентинския колос Ривър Плейт. Това стана ясно от публикации в страната от последните дни, които сочат, че милионерите вече са опипали почвата около евентуално привличане на левия защитник, но е малко вероятно да се стигне до подобна сделка през зимата.

