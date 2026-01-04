Популярни
Братът на Фабио Пиказане пострада в престрелка

  • 4 яну 2026 | 02:37
  • 228
  • 0
Братът на Фабио Пиказане пострада в престрелка

Джанлука Пизакане, брат на наставника на Каляри Фабио Пизакане, е бил прострелян в Неапол. След оказаната му мединска помощ е станало ясно, че неговото състояние не е застрашаващо живота.

Инцидентът е станал през нощта между петък и събота в Испанския квартал на града. Според информация на италианската агенция ANSA, в нападението са участвали трима души, като един от тях е бил въоръжен. Същата вечер бе и мачът на Каляри срещу Милан.

Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг
Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

28-годишният Джанлука е бил улучен два пъти в десния крак и незабавно е откаран в болница „Векио Пелегрини“, където е получил медицинска помощ. Лекарите потвърждават, че той е вън от опасност.

Италианската полиция е започнала разследване, за да установи мотива зад стрелбата, която се е състояла пред клуб, управляван от семейство Пизакане. Първоначалните информации, че и бащата на треньора е бил нападнат, впоследствие бяха отхвърлени.

Самият треньор на Каляри коментира инцидента със съобщение в социалните мрежи, с което опита да разсее потенциални спекулации в жълтите медии.

„Както съобщиха няколко медии, брат ми беше замесен в нападение снощи и беше ранен от изстрели. Искам да уверя всички за състоянието му: няма опасност за живота му. Той има наранявания на крака и се справя добре, като се има предвид през какво е преминал“, споделя Пиказане.

