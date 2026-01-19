Лион надделя над 10 от Брест и се изкачи до четвъртата позиция

Лион спечели с 2:1 домакинството си на Брест в мач от 18-ия кръг на Лига 1. И двете попадение за “хлапетата” паднаха в края на първата част, когато Павел Шулц (41’) и Абнер (45+1’) бяха точни. Гостите бяха принудени да играят повече то час с човек по-малко, тъй като Ромен Дел Кастильо бе изгонен още в 19-ата минута, а резервата Ерик Ебимбе (87’) бе точен в края на срещата и дори можеше да стигне до равенството в последните секунди. Този успех пък бе изключително важен за Лион и изкачи тима до четвъртата позиция в класирането с третата поредна победа за тима в шампионата.

На практика първото по-сериозно положение в ситуацията дойде в 19-ата минута, когато Ромен Дел Кастильо бе изгонен за грубо, макар и малко случайно нарушение край тъчлинията. Футболистите на Лион нанесоха своя удар в края на първата част, когато първо Шулц успя да открие след контраатака след корнер. Те удвоиха преднината си само няколко минути по-късно, когато отново на скорост успяха да стигнат до ново попадение. След час игра ново попадение на Шулц бе отменено поради засада след намеса на ВАР. Брест стигна до почетно попадение в края на срещата след фал и много лошо изчистване от страна на отбраната на домакините, дало възможност за изстрел на Ебимбе.

Снимки: Imago