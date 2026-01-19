Бивша звезда на Ман Юнайтед ще поднови кариерата си в Казахстан

Бившият халф на Манчестър Юнайтед Нани ще се присъедини към казахстанския Актобе, според Telegram канала AmanVIBE. 39-годишният португалец е съгласен с всички условия на договора с клуба от Актобе и скоро ще се присъедини към тренировъчния лагер на отбора. Нани ще подпише едногодишен договор, което го прави най-високоплатеният играч в историята на казахстанското първенство.

С Манчестър Юнайтед Нани спечели Шампионската лига през 2008 г. и четири титли от Висшата лига. Играл е още за Спортинг Лисабон, Фенербахче, Валенсия, Орландо Сити, Адана Демирспор, Ещрела и други клубове. Халфът спечели Европейското първенство с португалския национален отбор през 2016 година.

През декември 2024 г. Нани обяви оттеглянето си от професионалния футбол. Сега обаче явно е размислил и отново ще се завърне на терена.

