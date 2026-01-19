Популярни
В Наполи намериха нови отбори на двамата си ненужни играчи

  • 19 яну 2026 | 01:00
  • 1272
  • 0

От Наполи са намерили нови отбори на двамата играчи, които бяха спрягани за раздяла с италианския шампион още този месец. Крилото Ноа Ланг ще бъде преотстъпен на Галатасарай, а нападателят Лоренцо Лука – на Нотингам Форест, съобщават водещите италиански журналисти.

Ланг вече е постигнал споразумение за личните си условия с турския шампион. Нидерландският национал ще подпише 4-годишен контракт, ако през лятото Галатасарай активира договорената опция за закупуване, като заплатата му ще бъде в размер на 4 млн. евро на сезон. Очаква се документацията по сделката да бъде завършена в сряда, за да може 26-годишният играч да премине медицинските си прегледи в четвъртък. Негов заместник в Наполи пък може да бъде Николо Камбиаги от Болоня.

Лука също ще премине под наем, като Нотингам ще има възможността да го купи за постоянно след края на сезона. Англичаните ще платят само 1 млн. евро за преотстъпването, а при летен трансфер ще трябва да извадят още 35 млн. Сега всичко зависи от 25-годишния италиански национал, който е получил множество предложения, но това на Форест е най-изгодно във финансов аспект. От друга страна, за негов наследник при неаполитанците е набелязан Юсеф Ен-Несири, който би пристигнал от Фенербахче под наем.

Както Ланг, така и Лука пристигнаха през лятото, съответно от ПСВ Айндховен и Удинезе, като не само, че не получават достатъчно игрово време от Антонио Конте, но и разочароват с представянето си. Крилото има едва един гол и две асистенции в общо 26 мача, а нападателят се е разписал само два пъти в 22 двубоя във всички турнири.

