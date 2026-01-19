В Наполи намериха нови отбори на двамата си ненужни играчи

От Наполи са намерили нови отбори на двамата играчи, които бяха спрягани за раздяла с италианския шампион още този месец. Крилото Ноа Ланг ще бъде преотстъпен на Галатасарай, а нападателят Лоренцо Лука – на Нотингам Форест, съобщават водещите италиански журналисти.

Ланг вече е постигнал споразумение за личните си условия с турския шампион. Нидерландският национал ще подпише 4-годишен контракт, ако през лятото Галатасарай активира договорената опция за закупуване, като заплатата му ще бъде в размер на 4 млн. евро на сезон. Очаква се документацията по сделката да бъде завършена в сряда, за да може 26-годишният играч да премине медицинските си прегледи в четвъртък. Негов заместник в Наполи пък може да бъде Николо Камбиаги от Болоня.

🚨🟡🔴 Noa Lang has already said yes to Galatasaray move after an important salary proposal sent tonight.



Napoli and Gala, finalising the agreement on buy option clause value — NOT mandatory.



🎥➕ https://t.co/mNXElthEje pic.twitter.com/ZTvzHOQltY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2026

Лука също ще премине под наем, като Нотингам ще има възможността да го купи за постоянно след края на сезона. Англичаните ще платят само 1 млн. евро за преотстъпването, а при летен трансфер ще трябва да извадят още 35 млн. Сега всичко зависи от 25-годишния италиански национал, който е получил множество предложения, но това на Форест е най-изгодно във финансов аспект. От друга страна, за негов наследник при неаполитанците е набелязан Юсеф Ен-Несири, който би пристигнал от Фенербахче под наем.

🚨🌳 Nottingham Forest and Napoli agreed all terms of Lorenzo Lucca deal for €1m loan plus €35m buy option.#NFFC made financially best salary proposal so far after many clubs’ calls these weeks.



Decision up to Lucca.



🎥🇮🇹 https://t.co/mNXElthEje pic.twitter.com/fxDrnCmAy0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2026

Както Ланг, така и Лука пристигнаха през лятото, съответно от ПСВ Айндховен и Удинезе, като не само, че не получават достатъчно игрово време от Антонио Конте, но и разочароват с представянето си. Крилото има едва един гол и две асистенции в общо 26 мача, а нападателят се е разписал само два пъти в 22 двубоя във всички турнири.