Полузащитник пред завръщане на "Лаута"?

  • 30 дек 2025 | 09:19
  • 279
  • 0
Бившият играч на Локомотив (Пловдив) Христо Иванов прекрати своя договор със сръбския Железничар Панчево. Той не попада в плановете на отбора и няма да бъде част от него след Нова година.

От ръководството на клуба са започнали кампания по намаляване на бюджета, като целта е клубът да се раздели с тримата играчи с най-високи заплати.

Освен Иванов в тази група попадат голмайсторът на тима Сава Петров и един от основните защитници Милош Косанович - бивш капитан на белгийския Стандард Лиеж.

През настоящия полусезон Иванов започна като титуляр в 12 шампионатни срещи и в още два мача за Купата на Сърбия, като записа общо 15 двубоя във всички турнири, като част от мачовете пропусна заради контузия.

Все още не е ясно къде той ще продължи своята кариера, като не е изключено ново завръщане в България и втори престой на "Лаута".

Христо Иванов изигра и два мача за националния отбор на България през 2023 година. 

