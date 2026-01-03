Лудогорец в топ 10 по любопитен показател в Лига Европа

Българският шампион Лудогорец попада в топ 10 на най-възрастните отбори, които участват в Лига Европа. Класацията е базирана на средната възраст на играчите, които са взели участие в мачовете до момента.

„Орлите“ заемат шесто място със средна възраст от 28,2 години. Лидер е отбора на Кирил Десподов ПАОК със средна възраст от 29,5 години, а второто място е за Цървена звезда – 29,2 години. Любопитното е, че в топ 10, освен ПАОК, попадат още два отбора, с които Лудогорец мери сили в турнира – Ференцварош и Бетис.

Също любопитно е, че 5 от десетте най-възрастни тима са от Балканския полуостров – ПАОК, Цървена звезда, Панатинайкос, ФКСБ, Лудогорец и Фенербахче.

Класация на отборите с най-висока средна възраст в Лига Европа:



1. ПАОК – 29,5 години

2. Цървена звезда – 29,2 години

3. Панатинайкос – 29,1 години

4. ФКСБ – 28,7 години

5. Ференцварош – 28,4 години

6. Лудогорец – 28,2 години

7. Фенербахче – 28,1 години

8. Астън Вила – 27,6 години

-. Бетис – 27,6 години

-. Селтик – 27,6 години