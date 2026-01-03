Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец в топ 10 по любопитен показател в Лига Европа

Лудогорец в топ 10 по любопитен показател в Лига Европа

  • 3 яну 2026 | 16:13
  • 385
  • 0

Българският шампион Лудогорец попада в топ 10 на най-възрастните отбори, които участват в Лига Европа. Класацията е базирана на средната възраст на играчите, които са взели участие в мачовете до момента.

„Орлите“ заемат шесто място със средна възраст от 28,2 години. Лидер е отбора на Кирил Десподов ПАОК със средна възраст от 29,5 години, а второто място е за Цървена звезда – 29,2 години. Любопитното е, че в топ 10, освен ПАОК, попадат още два отбора, с които Лудогорец мери сили в турнира – Ференцварош и Бетис.

Също любопитно е, че 5 от десетте най-възрастни тима са от Балканския полуостров – ПАОК, Цървена звезда, Панатинайкос, ФКСБ, Лудогорец и Фенербахче.

Класация на отборите с най-висока средна възраст в Лига Европа:

1. ПАОК – 29,5 години
 2. Цървена звезда – 29,2 години 
3. Панатинайкос – 29,1 години 
4. ФКСБ – 28,7 години 
5. Ференцварош – 28,4 години 
6. Лудогорец – 28,2 години 
7. Фенербахче – 28,1 години
 8. Астън Вила – 27,6 години 
-. Бетис – 27,6 години 
-. Селтик – 27,6 години

