  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
САЩ атакува олимпийското злато с водещите си хокейни звезди

  • 2 яну 2026 | 16:23
Националният отбор на САЩ ще атакува златото на предстоящите след малко повече от месец Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо с големите си звезди в мъжкия хокей.

На линия за „янките“ ще са нападателите Джак Айхел, Джейк Гентзел, Дилан Ларкин, Остън Матюс, Джей Ти Милър, братята Матю и Брейди Ткачък и много други. В защитната линия ще личат имената на Куин Хюз и Чарли Маковой, а вратарите са: Конър Хелебюк, Джейк Отинджър и Джерами Суейман.

В историята САЩ два пъти е печелил олимпийското злато в мъжкия хокей на лед, като и двата пъти това се случва на домашен лед в Скуол Вали през 1960 и Лейк Плесид през 1980. Вторият от тези успехи идва след изненадващ успех срещу Съветския съюз, който преди това има четири поредни златни медала от 1964, 1968, 1972 и 1976. Последният медал на САЩ е от Ванкувър 2010, когато американците загубиха от вечния съперник Канада на финала след продължение.

Снимки: Gettyimages

