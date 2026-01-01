Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Всички канадски хокейни звезди са на линия за Олимпиадата

Всички канадски хокейни звезди са на линия за Олимпиадата

  • 1 яну 2026 | 15:20
  • 916
  • 1
Всички канадски хокейни звезди са на линия за Олимпиадата

Деветкратният шампион Канада ще бъде представен от най-добрите си играчи на олимпийския турнир по хокей на лед през февруари тази година.

Късно вечерта в сряда генералният мениджър на "кленовите листа" Дъг Армстронг обяви списъка от 25 хокеисти, които ще представят страната на Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо.

В състава са 19-годишният Маклин Селебрини, който прави невероятен сезон с екипа на Сан Хосе Шаркс, както и двойно по-възрастният Сидни Кросби от Питсбърг Пенгуинс, който игра за Канада през 2010 и 2014 година във Ванкувър и Сочи, когато канадците взеха олимпийските титли. Сред избраниците на Армстронг са още суперзвездата на Едмънтън Ойлърс Конър МакДейвид, Нейтън МакКинън от Колорадо Аваланш, Мич Марнър от Вегас Голдън Найтс, както и ветеранът Брад Маршан от Флорида Пантърс.

В защита канадците ще разчитат на олимпийският шампион от Сочи Дрю Даути (Лос Анджелис Кингс), Кейл Макар (Колорадо Аваланш) и Ший Тиъдър (Вегас Голдън Найтс), а под рамката на вратата ще бъдат Джордан Бинингтън (Сейнт Луис Блус), Дарси Кемпер (Лос Анджелис Кингс) и Логан Томпсън (Вашингтон Кепиталс).

Общо 19 от повиканите 25 играчи бяха част от тима на Канада през миналата година, когато тимът спечели турнира "Четирите нации".

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Клаебо унищожава конкуренцията в "Тур дьо ски"

Клаебо унищожава конкуренцията в "Тур дьо ски"

  • 1 яну 2026 | 13:49
  • 597
  • 0
Стивън Стамкос реализира гол номер 600 в кариерата си

Стивън Стамкос реализира гол номер 600 в кариерата си

  • 1 яну 2026 | 10:54
  • 559
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 624
  • 0
Владимир Зографски премина квалификацията в Гармиш-Партенкирхен

Владимир Зографски премина квалификацията в Гармиш-Партенкирхен

  • 31 дек 2025 | 18:58
  • 3335
  • 1
Джеси Дигинс триумфира в масовия старт на "Тур дьо ски"

Джеси Дигинс триумфира в масовия старт на "Тур дьо ски"

  • 31 дек 2025 | 18:12
  • 2014
  • 0
Гъс Шумахер спечели масовия старт на 5 километра в Тоблах от "Тур дьо ски"

Гъс Шумахер спечели масовия старт на 5 километра в Тоблах от "Тур дьо ски"

  • 31 дек 2025 | 15:31
  • 2418
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 11547
  • 21
Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

  • 1 яну 2026 | 14:33
  • 10244
  • 6
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 29793
  • 148
ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 22209
  • 8
Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

  • 1 яну 2026 | 14:32
  • 17135
  • 29
Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

  • 1 яну 2026 | 11:21
  • 11849
  • 12