Хонда със специална презентация на задвижващата система на Астън Мартин

  • 17 дек 2025 | 14:11
  • 457
  • 0

Хонда ще представи задвижващата система на Астън Мартин във Формула 1 за догодина на специална церемония на 20 януари в Токио.

Хонда се раздели с Ред Бул след края на сезон 2025 и от догодина ще работи ексклузивно с Астън Мартин.

Верстапен тества с Мерцедес на „Ещорил“
Верстапен тества с Мерцедес на „Ещорил“

Представянето ще се излъчва на живо в YouTube и ще присъстват президентът и главен изпълнителен директор на Хонда Мотор Тошихиро Мибе, изпълнителният директор на Астън Мартин Лорънс Строл и президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали.

В съобщението на Хонда се казва, че представители на компанията ще „обяснят новите технически правила във Формула 1 и ще представят новата задвижваща система за предстоящия сезон“.

Ето коя писта ще смени "Зандвоорт" в календара на Формула 1 от 2027 година
Ето коя писта ще смени "Зандвоорт" в календара на Формула 1 от 2027 година
