Хонда със специална презентация на задвижващата система на Астън Мартин

Хонда ще представи задвижващата система на Астън Мартин във Формула 1 за догодина на специална церемония на 20 януари в Токио.
Хонда се раздели с Ред Бул след края на сезон 2025 и от догодина ще работи ексклузивно с Астън Мартин.
Представянето ще се излъчва на живо в YouTube и ще присъстват президентът и главен изпълнителен директор на Хонда Мотор Тошихиро Мибе, изпълнителният директор на Астън Мартин Лорънс Строл и президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали.
В съобщението на Хонда се казва, че представители на компанията ще „обяснят новите технически правила във Формула 1 и ще представят новата задвижваща система за предстоящия сезон“.
Снимки: Gettyimages