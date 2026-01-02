Един от участниците в катастрофата с Джошуа избяга

Избяга един от участниците тежката катастрофа с боксьора Антъни Джошуа, отнела живота на двама души. Шофьорът на камиона, в който се удари джипът на бившия световен шампион, се издирва от властите в Нигерия, съобщават още от bTV Sport.

Разследването продължава, а на съд може да бъде изправен и водачът на автомобила - Кайоде Аденйи. Той, също като Джошуа, се отърва с леки травми, като вече е изписан от болницата. Камионът от кошмара е конфискуван и се държи от Федералния офис за пътна безопасност в Сагаму.

При жестокия сблъсък с висока скорост на магистрала загинаха двама от най-близките приятели на Ей Джей. Латиф Айоделе и Сина Гами пътували с боксовата суперзвезда, когато джипът се ударил в спрял камион. Смята се, че двамата са седели от дясната страна на превозното средство и са починали на място. Шофьорът и возещият се зад него Антъни са оцелели по чудо.

