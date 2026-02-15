Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Янаки Милев ще спори за трофея на двойки в Анталия

Янаки Милев ще спори за трофея на двойки в Анталия

  • 15 фев 2026 | 02:07
Янаки Милев ще спори за трофея на двойки в Анталия

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хил. долара.

Българинът и Стефан Попович (Сърбия), поставени под номер 3 в схемата, спечелиха без игра след отказ на съперниците им Раду Папое и Давид Йонел (Румъния).

В спора за титлата Милев и Попович ще играят срещу Феликс Мишкер (Великобритания) и Мартин ван дер Меерсхен (Белгия). Срещата е в днешния 15-и февруари (неделя) и трябва да започне не по-рано от 9:30 часа сутринта българско време.

Националът има пет трофея на двойки в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).

