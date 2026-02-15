Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Серундоло е на финал в Буенос Айрес

Серундоло е на финал в Буенос Айрес

  • 15 фев 2026 | 09:26
  • 481
  • 0
Серундоло е на финал в Буенос Айрес

Поставеният под номер 1 в схемата представител на домакините Франсиско Серундоло се класира за финала на турнира на червени кортове от категория АТP 250 в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 675 310 долара.

Серундоло победи на полуфиналите своя сънародник и седми поставен Томас Мартин Ечевери с 6:3, 7:5.

Два пъти преди това Серундоло беше достигал до финала на турнира от ATP 250 в Буенос Айрес и всеки път не успяваше да вземе титлата. Сега 27-годишният тенисист ще се опита да се възползва от третата си възможност да вдигне трофея в неделя, когато ще се изправи срещу втория поставен Лучано Дардери (Италия).

"Просто трябва да спечеля последния мач. Мисля, че това е единственото нещо, което трябва да направя сега", каза Серундоло в интервюто си на корта.

Той има баланс от 15 победи и 7 загуби на турнира в Буенос Айрес. Въпреки че е стигнал до финала през 2021 и 2025 година, това е първият път, в който той е стигнал до срещата за титлата без да загуби сет.

Дардери, който спечели три трофея миналия сезон, ще играе за първи за 2026-а. Вторият поставен, който игра полуфинал на 24-ия си рожден ден, се справи с четвъртия поставен Себастиан Баес (Аржентина) със 7:6(2), 6:1 за 78 минути.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Янаки Милев ще спори за трофея на двойки в Анталия

Янаки Милев ще спори за трофея на двойки в Анталия

  • 15 фев 2026 | 02:07
  • 728
  • 0
Оже-Алиасим е съперникът на Де Минор на финала в Ротердам

Оже-Алиасим е съперникът на Де Минор на финала в Ротердам

  • 15 фев 2026 | 01:52
  • 556
  • 0
Първа титла за Йоана Константинова!

Първа титла за Йоана Константинова!

  • 15 фев 2026 | 01:15
  • 3462
  • 2
С много гняв 26-годишна австралийка се сбогува с тениса

С много гняв 26-годишна австралийка се сбогува с тениса

  • 15 фев 2026 | 01:06
  • 2899
  • 2
Ива Иванова се класира за финала на сингъл в Монастир

Ива Иванова се класира за финала на сингъл в Монастир

  • 14 фев 2026 | 20:53
  • 795
  • 1
Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки в Анталия

Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки в Анталия

  • 14 фев 2026 | 12:39
  • 607
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

  • 15 фев 2026 | 09:56
  • 3812
  • 1
Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

  • 15 фев 2026 | 07:06
  • 5908
  • 2
Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

  • 15 фев 2026 | 07:13
  • 8775
  • 83
Стискаме палци на петима български спортисти днес на Игрите в Италия

Стискаме палци на петима български спортисти днес на Игрите в Италия

  • 15 фев 2026 | 06:50
  • 9106
  • 1
Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

  • 15 фев 2026 | 07:46
  • 5110
  • 14
Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

  • 14 фев 2026 | 23:43
  • 28326
  • 96