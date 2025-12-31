Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  • 31 дек 2025 | 09:46
  • 4073
  • 4
ЦСКА отмъква звезда на Ботев (Пд)

ЦСКА ще задейства спешен план за привличането на своя юноша Андрей Йорданов, който в момента е титуляр в Ботев Пловдив. Това ще се случи, ако Анжело Мартино реши да се върне в родината си и да подпише с гранда Ривър Плейт.

Всичко това е въпрос на преговори, защото аржентинците ще трябва да платят сериозна трансферна сума на ЦСКА, а и самият футболист трябва да получи условия, които ще го удовлетворяват.

Иначе Андрей Йорданов от дълго време е в плановете на “армейците”, като на няколко пъти негов трансфер при столичани пропадаше.

Племенникът на шампиона с ЦСКА Евгени Йорданов беше на път към “червените” през миналото лято, но в последния момент сделката пропадна и той подписа нов договор с Ботев Пловдив.

Заради това на пожар през септември беше привлечен Анжело Мартино, който пък остави отлични впечатления с фланелката на “армейците”, напомня “Мач Телеграф”.

