Роберто Карлош успокои след претърпяната си операция

Бившият бразилски национал Роберто Карлош публикува снимка, на която се усмихва в болница, и каза, че се „възстановява добре“, след като в сряда стана ясно, че той се е подложил на сърдечна операция.

„Не съм претърпял инфаркт. Възстановявам се добре и очаквам с нетърпение да се възстановя и да възобновя професионалните и личните си ангажименти скоро. Наскоро претърпях превантивна медицинска процедура, планирана предварително с моя медицински екип. Процедурата беше успешна и съм добре. Искрено благодаря на всички за посланията за подкрепа, грижа и загриженост. Бих искал да успокоя всички, че няма повод за притеснения.Моите сърдечни благодарности към целия медицински екип, който се погрижи за мен“, написа 52-годишният световният шампион с Бразилия и трикратен победител в Шампионската лига с Реал Мадрид.

Болница „Вила Нова Стар“ в Сао Пауло заяви в отделно изявление, че на Карлош, който сега е посланик на Реал Мадрид, е открита сърдечна обструкция в понеделник и е бил посъветван да се подложи на коронарна ангиопластика в същия ден. Процедурата е минимално инвазивна и разширява запушени или стеснени сърдечни артерии. Болницата съобщи, че Карлош е стабилен и ще остане под наблюдение в интензивно отделение според медицинските протоколи.

Славният ляв бек записа 125 мача за Бразилия и игра 11 години в Реал Мадрид.

Снимки: Gettyimages