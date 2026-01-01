Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Роберто Карлош успокои след претърпяната си операция

Роберто Карлош успокои след претърпяната си операция

  • 1 яну 2026 | 14:18
  • 1580
  • 4

Бившият бразилски национал Роберто Карлош публикува снимка, на която се усмихва в болница, и каза, че се „възстановява добре“, след като в сряда стана ясно, че той се е подложил на сърдечна операция.

„Не съм претърпял инфаркт. Възстановявам се добре и очаквам с нетърпение да се възстановя и да възобновя професионалните и личните си ангажименти скоро. Наскоро претърпях превантивна медицинска процедура, планирана предварително с моя медицински екип. Процедурата беше успешна и съм добре. Искрено благодаря на всички за посланията за подкрепа, грижа и загриженост. Бих искал да успокоя всички, че няма повод за притеснения.Моите сърдечни благодарности към целия медицински екип, който се погрижи за мен“, написа 52-годишният световният шампион с Бразилия и трикратен победител в Шампионската лига с Реал Мадрид.

Болница „Вила Нова Стар“ в Сао Пауло заяви в отделно изявление, че на Карлош, който сега е посланик на Реал Мадрид, е открита сърдечна обструкция в понеделник и е бил посъветван да се подложи на коронарна ангиопластика в същия ден. Процедурата е минимално инвазивна и разширява запушени или стеснени сърдечни артерии. Болницата съобщи, че Карлош е стабилен и ще остане под наблюдение в интензивно отделение според медицинските протоколи.

Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция
Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

Славният ляв бек записа 125 мача за Бразилия и игра 11 години в Реал Мадрид.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Неймар ще удължи договора си със Сантос

Неймар ще удължи договора си със Сантос

  • 1 яну 2026 | 13:38
  • 1358
  • 2
Страхотен късен обрат за Кот д’Ивоар, Камерун също трябваше да наваксва пасив

Страхотен късен обрат за Кот д’Ивоар, Камерун също трябваше да наваксва пасив

  • 1 яну 2026 | 13:15
  • 3300
  • 0
Румънска легенда се бори с коварна болест

Румънска легенда се бори с коварна болест

  • 1 яну 2026 | 12:18
  • 8248
  • 2
Буркина Фасо спечели директния сблъсък със Судан и продължава напред

Буркина Фасо спечели директния сблъсък със Судан и продължава напред

  • 31 дек 2025 | 20:06
  • 3451
  • 0
Алжир вкара три за по-малко от 15 минути и спечели групата си на Купата на африканските нации

Алжир вкара три за по-малко от 15 минути и спечели групата си на Купата на африканските нации

  • 31 дек 2025 | 20:03
  • 6633
  • 0
Лисандро Мартинес: Не можем да губим точки по този начин

Лисандро Мартинес: Не можем да губим точки по този начин

  • 31 дек 2025 | 19:01
  • 3886
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 11493
  • 21
Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

  • 1 яну 2026 | 14:33
  • 10214
  • 6
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 29759
  • 148
ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 22189
  • 8
Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

  • 1 яну 2026 | 14:32
  • 17095
  • 29
Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

  • 1 яну 2026 | 11:21
  • 11831
  • 12