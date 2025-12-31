Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Секирово
  Бивш футболист на Левски облече екипа на Секирово

Бивш футболист на Левски облече екипа на Секирово

  • 31 дек 2025 | 10:51
  • 1027
  • 0
Бивш футболист на Левски облече екипа на Секирово

Бившият футболист на Левски и пловдивските Локомотив и Ботев - Илиян Йорданов, е третото ново попълнение на третодивизионния Секирово Раковски, похвалиха се от клуба.

Ето какво написаха "секирите":

"Още радостни новини за Секирово (Раковски) в предпоследния ден от 2025 година. “Секирите” привлякоха трето ново попълнение тази зима.

В отбора ни се завръща един от най-качествените футболисти в Трета лига Илиян Йорданов.

Йорданов за последно се състезава за тима на Спартак (Пловдив).

В кариерата си е преминал още през отборите на: Ботев (Пловдив), Локомотив (Пловдив), Левски (София), Царско село, Верея (Стара Загора), Любимец, Марица (Пловдив), турския Денизлиспор и Борац Чачак от Сърбия.

Приветстваме го с добре дошъл и му пожелаваме много успехи с нашият отбор."

