Бивш футболист на Левски облече екипа на Секирово

Бившият футболист на Левски и пловдивските Локомотив и Ботев - Илиян Йорданов, е третото ново попълнение на третодивизионния Секирово Раковски, похвалиха се от клуба.
Ето какво написаха "секирите":
"Още радостни новини за Секирово (Раковски) в предпоследния ден от 2025 година. “Секирите” привлякоха трето ново попълнение тази зима.
В отбора ни се завръща един от най-качествените футболисти в Трета лига Илиян Йорданов.
Йорданов за последно се състезава за тима на Спартак (Пловдив).
В кариерата си е преминал още през отборите на: Ботев (Пловдив), Локомотив (Пловдив), Левски (София), Царско село, Верея (Стара Загора), Любимец, Марица (Пловдив), турския Денизлиспор и Борац Чачак от Сърбия.
Приветстваме го с добре дошъл и му пожелаваме много успехи с нашият отбор."