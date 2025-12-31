Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Апоел Тел Авив „позлати“ Илайджа Брайънт

Апоел Тел Авив „позлати“ Илайджа Брайънт

  • 31 дек 2025 | 10:20
  • 1323
  • 0
Апоел Тел Авив „позлати“ Илайджа Брайънт

Апоел Тел Авив е готов да предложи царски договор на Илайджа Брайънт, приемайки условията на играча, за да го обвърже дългосрочно, според израелски публикации.

Апоел Тел Авив дойде в Евролигата, за да остане. Отборът от Израел, под ръководството на Димитрис Итудис, прави изключителен сезон, показвайки атрактивен баскетбол и същевременно е ефективен, тъй като след края на първия кръг е на върха в класирането, заедно с Валенсия, с рекорд 13-6.

Водещ герой за новака в "турнира на богатите" безспорно е Илайджа Брайънт. Израелците инвестираха 2,8 милиона евро през лятото, за да си осигурят подписа на 31-годишния играч. Представянето му надмина всички очаквания, което накара ръководството да ускори преговорите за нов договор.

Както съобщава израелската медия Sport5, преговорите не просто са напреднали, но изглежда е постигнато окончателно споразумение. Ръководството на Апоел е приело искането на играча за договор по подобие на този на Василие Мицич.

Собственикът на клуба, Офер Янай, е решен да направи всичко необходимо, за да задържи Брайънт в Тел Авив. Източници от отбора заявяват: „Нашето намерение е Илайджа Брайънт да се оттегли, носейки червения екип“.

Новото споразумение предвижда почти удвояване на възнаграждението му, което ще възлезе общо на 5 милиона евро за периода от сезон 2026/27 до лятото на 2029 г. Важен детайл е, че договорът няма да включва никаква клауза за освобождаване, гарантирайки оставането му в отбора.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Изиграха се четири мача за старт на кръг №19 в Евролигата

Изиграха се четири мача за старт на кръг №19 в Евролигата

  • 30 дек 2025 | 23:43
  • 8304
  • 0
Кевин Пънтър е MVP на месеца в Евролигата

Кевин Пънтър е MVP на месеца в Евролигата

  • 30 дек 2025 | 18:41
  • 1669
  • 0
Раздялата с Желко Обрадович предизвика спад в посещаемостта за Партизан

Раздялата с Желко Обрадович предизвика спад в посещаемостта за Партизан

  • 29 дек 2025 | 18:25
  • 1797
  • 0
Сейбън Лий сменя Олимпиакос с Анадолу Ефес

Сейбън Лий сменя Олимпиакос с Анадолу Ефес

  • 29 дек 2025 | 12:25
  • 625
  • 0
Лошото момче на Партизан става съотборник на Везенков?

Лошото момче на Партизан става съотборник на Везенков?

  • 28 дек 2025 | 15:02
  • 4774
  • 0
Барцокас в съблекалнята: Видяхме таланта си, потенциала си, нивото си като отбор

Барцокас в съблекалнята: Видяхме таланта си, потенциала си, нивото си като отбор

  • 27 дек 2025 | 13:28
  • 2324
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 3919
  • 32
Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 5052
  • 46
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 3386
  • 3
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 726
  • 0
ЦСКА прати крило в бившия му клуб

ЦСКА прати крило в бившия му клуб

  • 31 дек 2025 | 02:02
  • 21563
  • 5
Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

  • 31 дек 2025 | 00:10
  • 26610
  • 41