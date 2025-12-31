Апоел Тел Авив „позлати“ Илайджа Брайънт

Апоел Тел Авив е готов да предложи царски договор на Илайджа Брайънт, приемайки условията на играча, за да го обвърже дългосрочно, според израелски публикации.

Апоел Тел Авив дойде в Евролигата, за да остане. Отборът от Израел, под ръководството на Димитрис Итудис, прави изключителен сезон, показвайки атрактивен баскетбол и същевременно е ефективен, тъй като след края на първия кръг е на върха в класирането, заедно с Валенсия, с рекорд 13-6.

Водещ герой за новака в "турнира на богатите" безспорно е Илайджа Брайънт. Израелците инвестираха 2,8 милиона евро през лятото, за да си осигурят подписа на 31-годишния играч. Представянето му надмина всички очаквания, което накара ръководството да ускори преговорите за нов договор.

Както съобщава израелската медия Sport5, преговорите не просто са напреднали, но изглежда е постигнато окончателно споразумение. Ръководството на Апоел е приело искането на играча за договор по подобие на този на Василие Мицич.

Собственикът на клуба, Офер Янай, е решен да направи всичко необходимо, за да задържи Брайънт в Тел Авив. Източници от отбора заявяват: „Нашето намерение е Илайджа Брайънт да се оттегли, носейки червения екип“.

Новото споразумение предвижда почти удвояване на възнаграждението му, което ще възлезе общо на 5 милиона евро за периода от сезон 2026/27 до лятото на 2029 г. Важен детайл е, че договорът няма да включва никаква клауза за освобождаване, гарантирайки оставането му в отбора.

Снимки: Sportal.bg