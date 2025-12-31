Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Балотели умува над оферта от ОАЕ

Балотели умува над оферта от ОАЕ

  • 31 дек 2025 | 07:54
  • 1073
  • 0
Балотели умува над оферта от ОАЕ

Бившият италиански национал Марио Балотели може да продължи кариерата си в Обединените арабски емирства, след като получи предложение от втородивизионния Ал-Итифак от Дубай.

35-годишният нападател не е играл в официален мач от 21 декември 2024 г. Тогава той влезе като резерва за Дженоа в двубой от Серия "А" срещу Наполи.

Балотели посочи какво не му харесва в националния отбор
Балотели посочи какво не му харесва в националния отбор

В богатата си кариера Балотели е носил екипите на редица европейски грандове, сред които Интер, Манчестър Сити, Милан и Ливърпул.

"Имам предложения от чужбина, в добра физическа форма съм и бих искал да остана в Италия. Ще видим, в задънена улица съм“, каза СуперМарио в интервю за "Гадзета дело Спорт" през октомври.

Снимки: Imago

