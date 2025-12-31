Емери: Първият гол беше спорен и промени всичко

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери коментира тежкото поражение с 1:4 от Арсенал в дербито от 19-ия кръг на Премиър лийг.

„Много съм доволен от играчите. Разбира се, трябва да анализираме мача. Днес играхме много добре през първото полувреме, за разлика от мача срещу Челси. Борихме се, дори поемахме инициативата и създавахме положения. Не допуснахме много шансове пред нашата врата, а съперникът нямаше нито един корнер през първата част", изтъкна Емери.

Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра

„През второто полувреме обаче първият гол промени всичко и след него те усилиха натиска си. Освен това получихме контузия на Амаду Онана и загубихме центъра на терена, а съперникът демонстрира своята мощ. В крайна сметка загубихме", коментира испанецът.

„Първият гол може би можеше да се разглежда като нарушение на правилата, но тук, в Англия, е по-сложно, защото съдиите позволяват контакт с вратарите и това е трудно. Трябва обаче да го приемем, защото важи и за двете страни“, заяви Емери.

Артета: Завръщането на Габриел много ни помогна

„Футболът е за настоящето, за това как се чувстваме сега. Всичко, което постигнахме, е фантастично. Може би можехме да очакваме и по-добър резултат, защото сме трети в лигата и се представяме много добре в Лига Европа, но трябва да анализираме днешния ден и играчите, с които разполагаме", продължи Емери.

На въпрос защо се е прибрал бързо в тунела след последния съдийски сигнал, испанският специалист поясни: „Не, след мач винаги изчаквам, за да стисна ръката на другия треньор, но той (Микел Артета - б.р.) беше със своя треньорски щаб и не можех да го чакам. Разбира се, че бях там, но това не е проблем. Отидох в съблекалнята", обясни наставникът на Астън Вила.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages