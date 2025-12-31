Артета: Завръщането на Габриел много ни помогна

Мениджърът на Арсенал Микел Артета остана много доволен от победата с 4:1 над Астън Вила в централния сблъсък от 19-ия кръг на Премиър лийг.

„Прекрасна вечер. Беше много труден мач, точно както очаквахме. Това е един много силен противник“, заяви Артета.

„През първите 10 минути играхме малко неуверено и се наложи да се адаптираме. Трябва да отдадем дължимото на съперника – те успяха да преодолеят пресата ни на два пъти и да организират атаки, в които са много опасни. След това обаче поехме инициативата и започнахме да създаваме положения", коментира испанският специалист.

„Започнахме второто полувреме по невероятен начин, активизирахме се и бяхме ефективни във всяко едно действие. Трябваше да сме много внимателни и прецизни в решенията си кога и какво да правим. Заслугата е голяма за моите играчи, защото срещу този отбор не е лесно", обясни Артета.

„През последните няколко седмици създавахме много шансове, но днес разликата беше видима. В други мачове трябваше да се борим за голове, за да победим, но днес качеството на реализацията на моментите беше на топ ниво и това реши изхода на срещата", сподели наставникът на "топчиите".

„Днес видяхме колко важен е Габриел за нас. Той се завърна след шест седмици отсъствие, въпреки че вероятно трябваше да се върне след осем, но го направи по-рано. Той хладнокръвно се противопостави на може би един от най-добрите нападатели в лигата - Оли Уоткинс, който е много труден за опазване. Мисля, че изигра страхотен мач", не спести похвалите си Артета.

Запитан за реакцията на мениджъра на Астън Вила Унай Емери, който се прибра в тунела веднага след последния съдийски сигнал, Артета отговори: „Това не е проблем. Понякога и ние се оказваме в подобни ситуации, така че за мен това няма значение“, каза испанецът.

Снимки: Gettyimages