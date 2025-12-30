Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джокович ще играе поне до Игрите в Лос Анджелис

Джокович ще играе поне до Игрите в Лос Анджелис

  • 30 дек 2025 | 20:00
  • 281
  • 0
Джокович ще играе поне до Игрите в Лос Анджелис

Новак Джокович обяви, че планира да продължи кариерата си поне до 2028 година.

„Искам да продължа кариерата си. Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис са моята пътеводна звезда, но честно казано, няма ограничения. Така че ще видим. Разбирате ли какво имам предвид? Нека просто продължим“, каза сърбинът на Световната спортна среща на върха в Дубай.

Джокович назова идолите от детството си
Джокович назова идолите от детството си

През сезон 2025 38-годишният Джокович спечели титли в Атина и Женева. Той също така достигна до полуфиналите на всеки турнир от Големия шлем през този сезон.

Олимпийските игри през 2028 г. ще се проведат в Лос Анджелис, САЩ.

Следвай ни:

Още от Тенис

Бъдещи тенис звезди блеснаха на коледен турнир в София

Бъдещи тенис звезди блеснаха на коледен турнир в София

  • 30 дек 2025 | 19:18
  • 372
  • 0
Кирьос за мача със Сабаленка: Всички хейтъри гледаха

Кирьос за мача със Сабаленка: Всички хейтъри гледаха

  • 30 дек 2025 | 16:16
  • 1555
  • 3
Джокович назова идолите от детството си

Джокович назова идолите от детството си

  • 30 дек 2025 | 15:45
  • 2060
  • 0
Григор Димитров: Благодарен съм, защото лесно можеше да се самосъжалявам

Григор Димитров: Благодарен съм, защото лесно можеше да се самосъжалявам

  • 30 дек 2025 | 15:10
  • 4518
  • 2
Касаткина е психически презаредена за новия сезон

Касаткина е психически презаредена за новия сезон

  • 30 дек 2025 | 13:03
  • 519
  • 0
Джокович: Дано Кристиано Роналдо да вкара 1000 гола, а аз да имам 25 титли от "Големия шлем"

Джокович: Дано Кристиано Роналдо да вкара 1000 гола, а аз да имам 25 титли от "Големия шлем"

  • 29 дек 2025 | 13:53
  • 8777
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

  • 30 дек 2025 | 20:01
  • 1883
  • 10
Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

  • 30 дек 2025 | 18:12
  • 8054
  • 12
Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

  • 30 дек 2025 | 17:21
  • 14841
  • 48
Алекс Николов е номер 2 в света!

Алекс Николов е номер 2 в света!

  • 30 дек 2025 | 13:50
  • 26359
  • 36
Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

  • 30 дек 2025 | 11:32
  • 13448
  • 22
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 41073
  • 26