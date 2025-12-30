Джокович ще играе поне до Игрите в Лос Анджелис

Новак Джокович обяви, че планира да продължи кариерата си поне до 2028 година.

„Искам да продължа кариерата си. Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис са моята пътеводна звезда, но честно казано, няма ограничения. Така че ще видим. Разбирате ли какво имам предвид? Нека просто продължим“, каза сърбинът на Световната спортна среща на върха в Дубай.

През сезон 2025 38-годишният Джокович спечели титли в Атина и Женева. Той също така достигна до полуфиналите на всеки турнир от Големия шлем през този сезон.

Олимпийските игри през 2028 г. ще се проведат в Лос Анджелис, САЩ.