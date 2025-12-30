Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джокович назова идолите от детството си

Джокович назова идолите от детството си

  • 30 дек 2025 | 15:45
  • 173
  • 0
Джокович назова идолите от детството си

Сръбският тенисист Новак Джокович назова имената на трима свои идоли от детството, които са го вдъхновили за успехите в славната му кариера.

„Моите идоли бяха Пийт Сампрас, Коби Брайънт и Алберто Томба – те бяха най-великите в своите спортове и аз ги подкрепях като фен. Ако не бях станал тенисист, какво щях да правя? Обичах да играя футбол като дете...“, каза Джокович, цитиран от журналиста Николо Шира след церемонията по връчването на наградите Globe Soccer.

Сърбинът получи награда за цялостни заслуги в спорта на годишните награди Globe Soccer в Дубай. Наградата му беше връчена от нападателя на Португалия и Ал-Насър Кристиано Роналдо.

Джокович: Дано Кристиано Роналдо да вкара 1000 гола, а аз да имам 25 титли от "Големия шлем"
Джокович: Дано Кристиано Роналдо да вкара 1000 гола, а аз да имам 25 титли от "Големия шлем"

Джокович е 24-кратен шампион от Големия шлем. Сръбският тенисист е спечелил 101 титли на сингъл в кариерата си.

Следвай ни:

Още от Тенис

Касаткина е психически презаредена за новия сезон

Касаткина е психически презаредена за новия сезон

  • 30 дек 2025 | 13:03
  • 381
  • 0
Джокович: Дано Кристиано Роналдо да вкара 1000 гола, а аз да имам 25 титли от "Големия шлем"

Джокович: Дано Кристиано Роналдо да вкара 1000 гола, а аз да имам 25 титли от "Големия шлем"

  • 29 дек 2025 | 13:53
  • 8640
  • 9
Де Минор: Нищо не може да замени здравата работа

Де Минор: Нищо не може да замени здравата работа

  • 29 дек 2025 | 13:32
  • 494
  • 0
Григор Димитров: Всеки път, когато стъпя на корта, искам да спечеля турнира

Григор Димитров: Всеки път, когато стъпя на корта, искам да спечеля турнира

  • 29 дек 2025 | 12:30
  • 4243
  • 3
Виктория Томова остава на 131-о място в световната ранглиста

Виктория Томова остава на 131-о място в световната ранглиста

  • 29 дек 2025 | 11:36
  • 803
  • 0
Григор Димитров запази 44-ата позиция в световната ранглиста

Григор Димитров запази 44-ата позиция в световната ранглиста

  • 29 дек 2025 | 11:15
  • 1425
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Алекс Николов е номер 2 в света!

Алекс Николов е номер 2 в света!

  • 30 дек 2025 | 13:50
  • 11905
  • 9
Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

  • 30 дек 2025 | 11:55
  • 20953
  • 29
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 18307
  • 4
Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

  • 30 дек 2025 | 11:32
  • 7795
  • 12
Не беше скучна година

Не беше скучна година

  • 30 дек 2025 | 10:41
  • 6219
  • 6
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 24778
  • 22