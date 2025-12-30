Джокович назова идолите от детството си

Сръбският тенисист Новак Джокович назова имената на трима свои идоли от детството, които са го вдъхновили за успехите в славната му кариера.

„Моите идоли бяха Пийт Сампрас, Коби Брайънт и Алберто Томба – те бяха най-великите в своите спортове и аз ги подкрепях като фен. Ако не бях станал тенисист, какво щях да правя? Обичах да играя футбол като дете...“, каза Джокович, цитиран от журналиста Николо Шира след церемонията по връчването на наградите Globe Soccer.

Сърбинът получи награда за цялостни заслуги в спорта на годишните награди Globe Soccer в Дубай. Наградата му беше връчена от нападателя на Португалия и Ал-Насър Кристиано Роналдо.

Джокович е 24-кратен шампион от Големия шлем. Сръбският тенисист е спечелил 101 титли на сингъл в кариерата си.