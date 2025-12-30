Сенегал не допусна изненада срещу Бенин и спечели групата

Отборът на Сенегал спечели своята група "D" от турнира за Купата на африканските нации след успех с класическото 3:0 над Бенин в последния трети кръг от първата фаза от надпреварата. Головете за победата отбелязаха Абдулайе Сек (38'), Хабиб Диало (42') и Шериф Ндиайе (90+7').

Бенин от своя страна финишира на третото място и ще се надява да бъде сред най-добрите четири отбора на тази позиция и да вземе квота за директните елиминации.

По същото време ДР Конго подобно на Сенегал не допусна изненада и удари с 3:0 Ботсвана, което гарантира на конгоанците втората позиция и сигурното продължаване към 1/8-финалите в надпреварата.

Символичните гости нанесоха първия си удар в края на първото полувреме, когато Абдулайе Сек засече топката с глава и я прати в левия ъгъл на вратата, пазена от Марсел Данджину, който не успя да се намеси и сенегалците поведоха. Това обаче можеше и да не бъде официализирано, тъй като попадението предизвика известни полемики и се наложи преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, продължило цели пет минути. Съмненията тук бяха, че е имало игра с ръка при головата атака, но в крайна сметка стана ясно, че такава не е имало и главният съдия Самуел Увикунда посочи центъра.

Около час игрово време след началото Сенегал удари за втори път и до голяма степен реши изхода от мача. Хабиб Диало получи подаване от бившата звезда на Ливърпул Садио Мане и след маневра в пеналтерията завърши атаката с втори гол.

Интригата обаче не умря, тъй като в 69-ата минута ВАР трябваше да се произнесе отново след спъване на Калиду Кулибали. На повторението се видя, че намесата е достатъчно груба за директен чарвен картон и двайсетина минути преди края на редовното време сенегалци останаха с човек по-малко на терена.

Въпреки численото неравенство селекцията на Папе Буна Тиау задържаха предимството си и отпразнуваха трите точки, които ги запазиха на върха. Дори не само това. Момчетата на Тиу довършиха срещата с класа и вкараха трети гол в добавеното време, като това само затвърди превъзходството им над съперника. Класиката в резултата оформи 29-годишният нападател на турския Самсунспор Шериф Ндиайе.