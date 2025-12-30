Популярни
Класическа победа прати ДР Конго на елиминациите

  30 дек 2025 | 23:04
  • 299
  • 0
Класическа победа прати ДР Конго на елиминациите

ДР Конго си осигури по безапелационен начин място на 1/8-финалите на Купата на африканските нации. Това се случи с убедителна победа с 3:0 над Ботсвана в последния мач от група "D". "Леопардите" стигнаха до трите точки с голове на Натанаел Мбуку в 31-вата и Гаел Какута в 41-вата от дузпа и в 60-ата минута. По този начин те си осигуриха второто място в групата и продължаване към елиминациите.

След по-силни начални минути на ДР Конго, в 31-вата минута резултатът бе открит. Какута подаде с пета за Мбуку, който изпревари прекия си пазач и с шпагат успя да изстреля топката във вратата.

В 41-вата минута "леопардите" си спечелиха дузпа за игра с ръка на защитник, а Какута бе точен от бялата точка за 2:0.

Третият гол падна в 60-ата минута, когато Тео Бонгунда центрира от аутлинията, а Какута бе на точното място, за да отбележи за 3:0.

Конгоанците вкараха и четвърти гол в 63-тата минута, но той бе отменен заради игра с ръка.

Все пак ДР Конго си свърши работата и с актив от 7 точки завършва на 2-рото място в група и отива на 1/8-финалите. Ботсвана пък се сбогува с турнира с трета поредна загуба, като завършва на посленото място с нулев актив.

Снимки: Imago

