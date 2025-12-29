Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джокович: Дано Кристиано Роналдо да вкара 1000 гола, а аз да имам 25 титли от "Големия шлем"

Джокович: Дано Кристиано Роналдо да вкара 1000 гола, а аз да имам 25 титли от "Големия шлем"

  • 29 дек 2025 | 13:53
  • 1872
  • 0

Сръбската тенис суперзвезда Новак Джокович изрази надежда, че ще спечели рекордната си 25-а титла от “Големия шлем” по същото време, по което големият португалски футболист Кристиано Роналдо ще достигне границата от 1000 гола в кариерата си.

“Надявам се и двамата да го постигнем едновременно: той да вкара 1000 гола, а аз да имам 25 титли от “Големия шлем”, цитира думите на Джокович RMC Sport.

В момента 40-годишният Кристиано Роналдо има 956 гола.

Двамата велики спортисти се срещнаха на церемонията по връчване на наградите Globe Soccer Awards в Дубай, на която Роналдо връчи на Джокович наградата за изключителни постижения в спорта.

„Получаването на тази награда от Роналдо е сбъдната мечта. Благодарен съм, че имам възможността да го нарека приятел и някой, който винаги ме вдъхновява.

Играем различни спортове, но се тласкаме един друг напред. Да бъдем тук заедно и да говорим за това как спортът може да вдъхнови децата по целия свят е нещо, с което наистина се гордеем. Това не е само за мен, а за всички спортисти“, каза Джокович.

38-годишният сърбин дели с Маргарет Корт рекорда за най-много титли от “Големия шлем” на сингъл в историята на тениса - 24. Още един триумф ще го изведе еднолично на върха.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Де Минор: Нищо не може да замени здравата работа

Де Минор: Нищо не може да замени здравата работа

  • 29 дек 2025 | 13:32
  • 247
  • 0
Григор Димитров: Всеки път, когато стъпя на корта, искам да спечеля турнира

Григор Димитров: Всеки път, когато стъпя на корта, искам да спечеля турнира

  • 29 дек 2025 | 12:30
  • 2003
  • 2
Виктория Томова остава на 131-о място в световната ранглиста

Виктория Томова остава на 131-о място в световната ранглиста

  • 29 дек 2025 | 11:36
  • 338
  • 0
Григор Димитров запази 44-ата позиция в световната ранглиста

Григор Димитров запази 44-ата позиция в световната ранглиста

  • 29 дек 2025 | 11:15
  • 741
  • 0
Григор Димитров пристигна в Бризбън за началото на сезона си

Григор Димитров пристигна в Бризбън за началото на сезона си

  • 29 дек 2025 | 11:03
  • 3359
  • 1
Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

  • 29 дек 2025 | 10:24
  • 8062
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

  • 29 дек 2025 | 14:57
  • 434
  • 0
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 13956
  • 8
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 37961
  • 64
Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 11752
  • 11
Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

  • 29 дек 2025 | 08:14
  • 31873
  • 26
Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

  • 29 дек 2025 | 10:34
  • 11738
  • 7