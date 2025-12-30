Григор Димитров: Благодарен съм, защото лесно можеше да се самосъжалявам

С широка усмивка и осезаемо чувство на очакване бившият №3 в света Григор Димитров пристигна в Бризбън, готов да даде старт на сезон 2026 и да остави зад гърба си може би най-трудната си година в тура.

Григор Димитров: Всеки път, когато стъпя на корта, искам да спечеля турнира

След предизвикателната 2025-а, в която контузии го принудиха да се откаже от мачове на турнирите от Големия шлем на Australian Open, „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“, както и да пропусне US Open, Димитров се завърна в Австралия с подновена енергия и решимост да добави още една титла от Brisbane International към вече спечелените две там.

„Няма по-добро място за начало“, каза 34-годишният тенисист. „Чувствам се в добро състояние както психически, така и физически и се надявам това да ме постави в добра позиция, за да започна да се състезавам.

Отново правя лицеви опори, набирания и всичко останало. Помага ми да се чувствам малко по-силен… Ходенето във фитнеса беше много важно за мен, а поддържането на тези тренировки е нещо, от което съм много доволен.“

Димитров разкри, че не само силовата подготовка му е помогнала да се възстанови от неуспехите през миналата година, които включваха контузия в бедрото на Australian Open, травма на бедрения мускул на „Ролан Гарос“ и разкъсване на гръден мускул, получено при аванс от два сета срещу бъдещия шампион Яник Синер на „Уимбълдън“ — травма, която го извади и от US Open.

Eiza González and Grigor Dimitrov at the Brisbane airport. 🤍 pic.twitter.com/zI7up4UoU6 — Eiza Gonzalez Access (@EizaAccess) December 29, 2025

Добрaта система за подкрепа и здравословният баланс се оказаха печелившата формула.

„Много съм благодарен за начина, по който се развиха нещата за мен, защото е много лесно човек да се самосъжалява, особено след контузия като тази, която аз имах… В тези моменти около мен бяха правилните хора, а и дори не говоря само за спорта.

Именно това, което е извън спорта, ми даде възможност да се откъсна от тениса… и ми даде различна перспектива. Щастлив съм… намирам се на място, в което искам повече от самия себе си.“

Партньорката му и мексиканска актриса Ейса Гонсалес се е оказала съществена част от неговата система за подкрепа, както и друг ключов фактор — феновете.

„Винаги е много смиряващо за мен да изляза тук и наистина усещам публиката“, каза Димитров. „Усещам любовта, подкрепата, и завръщайки се след толкова години — лично за мен като играч — се чувствам много оценен. А това означава много за един спортист.“

Кампанията на българина през 2026 г. отбелязва неговото 10-о участие на Brisbane International — турнир, който заема специално място в сърцето му.

„Още от първия ден бях посрещнат по изключително топъл начин“, сподели той. „Наистина ми харесва да играя на “Арена Пат Рафтър”. Турнирът се развива и надгражда всяка година. Всичко става все по-добро и по-добро за играчите, които се чувстват толкова добре дошли.“