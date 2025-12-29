Григор Димитров: Всеки път, когато стъпя на корта, искам да спечеля турнира

Най-добрият български тенисист Григор Димитров започна подготовката си в Бризбън, където в началото на следващата седмица ще се завърне на корта за началото на сезона си. Димитров, който е двукратен победител в турнира през 2017 и 2024 година, ще участва за десети път в състезанието. Българинът пропусна почти половината от последния сезон заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи през юли на „Уимбълдън“. Той се завърна с победа на Тура в края на октомври на турнира Мастърс в Париж, но в последствие се отказа преди втория си мач, след което окончателно сложи край на сезона.

Григор Димитров запази 44-ата позиция в световната ранглиста

Ето и какво сподели българинът в началото на подготовката си.

Григор Димитров пристигна в Бризбън за началото на сезона си

„В момента, в който се намирам, това определено ще бъде мечта. Мисля, че това е нещо, което наистина очаквам с нетърпение. И всеки път, когато стъпя на корта отново, за да се състезавам, е винаги с цел да дам най-доброто от себе си и да спечеля турнира. И мисля, че този път не е по-различно за мен, знам всичко това. Да, класирането ми в момента не отразява истински играта ми. Но вярвам, че ако правя правилните неща и остана здрав, и тялото ми наистина ми позволи да преминавам през трудните моменти по време на мач, вярвам, че могат да се случат добри неща“, разкри Гришо.

Григор Димитров разкри че неговата половинка Ейса Гонсалес ще бъде заедно с него в този период, като двамата бяха уловени на летището в Австралия в романтичен момент. Българинът разкри, колко важна е била нейната подкрепа в този труден период за него и дали ще му помогне нейното присъствие в Австралия

„Тя беше голяма подкрепа за мен през всички тези месеци. Винаги ти помага и ти дава допълнителен тласък“, добави Григор Димитров.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages