Том Аспинал със сериозно заболяване на очите след инцидента срещу Ган

Британецът Том Аспинал заяви, че е диагностициран със синдром на Браун и на двете очи и има лекарска забрана да се състезава, след като случаен удар в окото сложи край на защитата на титлата му в тежка категория на UFC още в първия рунд на мача срещу французина Сирил Ган в средата на октомври в Абу Даби, предаде Ройтерс.

Бъркане в очите сложи край на битката Аспинал - Ган

Аспинал публикува вчера медицински резултати в Инстаграм профила си. От тях се вижда, че има двойно виждане, намалена подвижност на очите, зрителна функция и значителна загуба на зрително поле.

"В зависимост от клиничното развитие, може да се наложи целенасочено инжектиране на стероиди около очите или хирургична интервенция за отстраняване на трайното увреждане на подвижността, ако симптомите не отшумят", се посочва в документа.

Синдромът на Браун е рядко очно заболяване, при което едното око има затруднения да се движи нагоре.

"Трябва да видим как ще се развият нещата през следващите няколко седмици. В момента не тренирам в залата", каза 32-годишният англичанин във видеоклип, публикувано вчера в ЮТуб канала му.

"В момента не правя нищо, свързано с ММА. Просто следвам указанията на лекаря."

Аспинал добави, че няма търпение да се върне в клетката с Ган и ще го направи, когато бъде обявен за годен: "Трябва да съм на 100% добре. Когато окото ми е наред, тогава ще го направя."