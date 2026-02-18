Популярни
Мани Пакиао се завръща на ринга

  • 18 фев 2026 | 08:52
  • 276
  • 0
Филипинската легенда Мани Пакиао все още не е приключил с бокса и ще се завърне на ринга на 18 април, за да се изправи срещу бившия световен шампион в полусредна категория Руслан Проводников в 10-рундов демонстративен мач, предава АП.

47-годишният Пакиао се би за последно на 19 юли срещу шампиона на WBC в полусредна категория Марио Бариос, като загуби със съдийско решение. Двама от реферите оцениха мача като равен, а Макс Де Лука присъди победа на Бариос със 115:113. Загубата свали рекорда на Пакиао до 62-9-2.

„Завръщането в Лас Вегас означава много за мен и съм развълнуван да работя с екип, фокусиран върху създаването на преживяване от световна класа за феновете“, каза Мани Пакиао в изявление. „Връщам се, за да дам страхотен двубой и съм готов.“

Двубоят ще се проведе в "Томас & Мак Сентър", който беше домакин на редица забележителни двубои през 90-те години на миналия век, преди построяването на MGM Grand Garden Arena и след това T-Mobile Arena, които станаха основните домове за най-добрите мачове в Лас Вегас.

