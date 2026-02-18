Андреа Нисева завоюва бронз в Швеция

Андреа Ни сева давоюва бронз на турнира по борба "Клипън оупън" в Швеция.

Националката постигна 4 победи, а в схватка за отличието се наложи над канадката Кей Паре с 8:3 в категория до 61 кг при 17-годишните. Преди това Андреа постигна три победи, на полуфиналите отстъпи пред финалистката Карла Кристиянсен (Финландия) с 3:5. Първа стана представителката на домакините Ине Айраксинен.

През този сезон на Андреа ѝ предстои европейско първенство, което ще бъде в Самоков през месец май, както и младежки олмипийски игри в Сенегал през месец ноември. През 2025-а тя стана трета в Европа за същата възраст. Личен треньор на състезателката от "Димитър Кумчев" (Асеновград) е Методи Сичков.