  Олимпийски шампион по джудо ще води лагер в България

Олимпийски шампион по джудо ще води лагер в България

  • 18 фев 2026 | 09:03
  • 247
  • 0


Олимпийският шампион по джудо Фабио Базиле ще води лагер след най-мащабния турнир у нас "Топалов оупън" (6-7 юни).

На игрите Рио 2016 италианецът спечели злато в категория до 66 килограма. Редом с него специален гост ще бъде и най-успешният български джудист през последните години Ивайло Иванов, трикратен участник на Олимпийски игри, носител на множество медали от големи първенства.

Двамата ще бъдат част от празника, с който основният организатор клуб "Топалов" ще отбележи 10-о издание на турнира.

За надпреварата участие са потвърдили вече над 400 състезатели от Грузия, Израел, Италия, Египет, Сърбия, Словения, Словакия,  Босна и Херцеговина, Чехия, Черна Гора.  По традиция идват и състезатели от Турция, Гърция, Румъния, Молдова, Кипър, Хърватия, Република Северна Македония, Косово и други.

През миналия сезон турнирът събра рекорден брой 1165 състезатели, а схватките бяха на шест татамита.

И тази година надпреварата ще бъде излъчвана на живо в ютюб канала на БФ Джудо.

