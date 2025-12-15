Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Струмска слава
  3. Струмска слава представи нов вратар

  • 15 дек 2025 | 02:44
  • 49
  • 0
Струмска слава представи нов вратар

Завършилият на 2-о място в Югозападната Трета лига през есента отбор на Струмска слава (Радомир) обяви вратар като своето първо зимно попълнение, както и раздялата си с един от досегашните играчи. Освен това, радомирци на клубната си страница оповестиха и програмата за зимната подготовка, която започва на 12-и януари.

Вратарят Александър Михайлов се присъединява към състава на Струмска слава за пролетния полусезон в Югозападната Трета лига. 23-годишният страж пристига в Радомир от отбора на Миньор (Перник). Кариерата си в мъжкия футбол 194-снтиметровият футболист започва в родния ФК Кюстендил, следва трансфер в ЦСКА 1948, след това отново престой във ФК Кюстендил от където през лятото на 2025-та преминава в отбора на Миньор (Перник) във Втора Лига.

„В Струмска слава ме привлече добрият колектив, прекрасната обстановка – отбор, коректното ръководство и професионалното отношение което предлага клуба. Аз съм настроен да дам всичко от себе си и да помогна на отбора да постигне целите си през този сезон“, каза Михайлов.

Роденият през 2001-а година защитник Виктор Стойков пък напуска и повече няма да бъде част от тима. Левият краен бранител също така е играл за Кюстендил, Монтана, Спортист Своге, Миньор Перник и Ботев (Ихтиман) преди да пристигне в Радомир.

Иначе тимът ще започне подготовката си за втория дял от първенството в Югозападната Трета лига на 12 януари. В шестте седмици на подготовка преди подновяването на първенството, треньорският щаб е планирал 6 контролни срещи. Съперници в тях ще бъдат Пирин (Благоевград), Септември (Симитли), Левски ll, ЦСКА ll, Пирин (Разлог), Септември ll (София). Първата проверка е насрочена за 23 януари. Местата и точните часове за провеждане на срещите ще бъдат уточнявани допълнително, предвид метеорологичните условия и подходящите терени за игра.

