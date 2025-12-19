Популярни
  2. Струмска слава
  Ляв бек се завърна в Струмска слава

Ляв бек се завърна в Струмска слава

  • 19 дек 2025 | 18:08
  • 301
  • 0
Ляв бек се завърна в Струмска слава

Ахмед Адемов облича отново екипа на Струмска слава. Защитникът от днес е част от клуба и ще бъде на разположение на треньорския щаб за предстоящите битки в Югозападна Трета лига. Адемов се завръща на стадион "Христо Радованов" след пауза от година и половина. В този период левият бек бе част от отбора на Кюстендил, където бе един от основните състезатели. За Славата Адемов изигра 14 мача през първия си престои. Той се присъедини към отбора през зимата на сезон 2023/2024 г. и беше в състава на радомирци шест месеца.

Нов бус за школата на Струмска слава
Нов бус за школата на Струмска слава

В кариерата си до сега 32-годишният Адемов е играл за отборите на Места (Хаджидимово), Пирин (Гоце Делчев), Оборище, Банско, Пирин (Благоевград), Добруджа, Септември (Симитли), ЦСКА 1948 II, Струмска слава и Кюстендил. "Чувствам се много добре. Идвам в позната обстановка при познати хора и съм щастлив от това. Пожелавам си да съм здрав, и да помогна с моите качества на колектива в Струмска слава за да постигне целите си", каза Адемов.

