Славата привлече опитен централен нападател

  • 19 дек 2025 | 16:14
  • 811
  • 1
Славата привлече опитен централен нападател

В Радомир пристига играч с над 350 мача в професионалния футбол - голмайсторът Деян Христов. Опитния нападател е юноша на Етър. В кариерата си до момента е носил екипите на Етър, Нефтохимик, Поморие, Черноморец (Бургас), Светкавица, Сливен, Бней Йехуда, Кайрат, Ботев (Пловдив), Монтана, Спартак(Варна), Верея, Септември (Симитли), Созопол, Локомотив (Горна Оряховица), Витоша (Бистрица), Спортист (Своге) и Миньор (Перник).

В Радомир Дидо пристига от Витоша (Бистрица), чийто голмайстор беше до тук през сезона с 12 попадения. През последните сезони Христов е един от водещите голмайстори в Югозападна Трета лига. "До сега съм имал няколко покани от г-н Кирил Николов да се присъединя към отбора, но все нещо ни разминаваше, но сега съм тук. Високите цели, които има клубът и коректните отношения между ръководство и играчи, ми допада и това ме спечели. За това и аз съм тук - за да помогна с каквото мога да ги реализираме", коментира Деян Христов.

