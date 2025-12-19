Нов бус за школата на Струмска слава

В навечерието на Коледа ДЮШ на Струмска слава получи чисто нов 20-местен бус, който ще осигури по-добри условия за пътуване на младите футболисти до приятелски срещи, турнири и официални срещи, похвалиха се от клуба. Дарението е от Фондация "Сънотех", която последователно и целогодишно подпомага дейността на детско-юношеската школа, като инвестира в развитието на децата и спорта в Радомир.

На събитието присъстваха деца и футболисти от ДЮШ Струмска слава, които с голямо вълнение и радост посрещнаха новата придобивка. За тях новият бус е не само удобство, но и символ на грижа, внимание и подкрепа. ДЮШ на клуба от Радомир наброява 130 деца, което я нарежда сред най-големите футболни школи в региона.

Славата привлече опитен централен нападател

Сред официалните гости бяха кметът на Община Радомир Кирил Стоев и Димитър Димитров, директор "Устойчивост" в "Сънотех". На събитието присъстваха президентът на Славата Кирил Николов и треньорският екип. Кметът на Община Радомир Кирил Стоев заяви: "Децата заслужават най-добрите условия, за да развиват таланта си и да израстват като отговорни и мотивирани млади хора". От своя страна Димитър Димитров подчерта: "За нас подкрепата на децата и спорта не е еднократен жест, а дългосрочен ангажимент. Радваме се, че с този бус ще улесним участието на младите футболисти в мачове и турнири и ще допринесем за тяхното развитие".

Кирил Николов сподели, че подобна придобивка досега не е имало за децата на клуба: "Такава придобивка детско-юношеската школа на Струмска слава не е получавала. Това е огромна радост за децата и силна мотивация за всички, които работят за бъдещето на клуба".