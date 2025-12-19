Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Струмска слава
  3. Нов бус за школата на Струмска слава

Нов бус за школата на Струмска слава

  • 19 дек 2025 | 17:27
  • 416
  • 0
Нов бус за школата на Струмска слава

В навечерието на Коледа ДЮШ на Струмска слава получи чисто нов 20-местен бус, който ще осигури по-добри условия за пътуване на младите футболисти до приятелски срещи, турнири и официални срещи, похвалиха се от клуба. Дарението е от Фондация "Сънотех", която последователно и целогодишно подпомага дейността на детско-юношеската школа, като инвестира в развитието на децата и спорта в Радомир.

На събитието присъстваха деца и футболисти от ДЮШ Струмска слава, които с голямо вълнение и радост посрещнаха новата придобивка. За тях новият бус е не само удобство, но и символ на грижа, внимание и подкрепа. ДЮШ на клуба от Радомир наброява 130 деца, което я нарежда сред най-големите футболни школи в региона.

Славата привлече опитен централен нападател
Славата привлече опитен централен нападател

Сред официалните гости бяха кметът на Община Радомир Кирил Стоев и Димитър Димитров, директор "Устойчивост" в "Сънотех". На събитието присъстваха президентът на Славата Кирил Николов и треньорският екип. Кметът на Община Радомир Кирил Стоев заяви: "Децата заслужават най-добрите условия, за да развиват таланта си и да израстват като отговорни и мотивирани млади хора". От своя страна Димитър Димитров подчерта: "За нас подкрепата на децата и спорта не е еднократен жест, а дългосрочен ангажимент. Радваме се, че с този бус ще улесним участието на младите футболисти в мачове и турнири и ще допринесем за тяхното развитие".

Кирил Николов сподели, че подобна придобивка досега не е имало за децата на клуба: "Такава придобивка детско-юношеската школа на Струмска слава не е получавала. Това е огромна радост за децата и силна мотивация за всички, които работят за бъдещето на клуба".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Талант подписа договор за три години с Левски

Талант подписа договор за три години с Левски

  • 19 дек 2025 | 13:14
  • 10642
  • 13
Марица (Пд) обяви контроли с Ботев и дубъла на Локо

Марица (Пд) обяви контроли с Ботев и дубъла на Локо

  • 19 дек 2025 | 13:12
  • 444
  • 0
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 12937
  • 6
Фондация ЦСКА активно подпомага лечението на Любо Пенев

Фондация ЦСКА активно подпомага лечението на Любо Пенев

  • 19 дек 2025 | 12:03
  • 1548
  • 2
Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

  • 19 дек 2025 | 09:24
  • 5134
  • 67
В Аксаково ще имат нова трибуна

В Аксаково ще имат нова трибуна

  • 19 дек 2025 | 09:19
  • 982
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:3 Лудогорец, Дуа с втори гол

Берое 0:3 Лудогорец, Дуа с втори гол

  • 19 дек 2025 | 18:44
  • 7368
  • 59
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 10198
  • 6
Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 19 дек 2025 | 16:57
  • 12489
  • 18
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 12937
  • 6
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 14673
  • 10
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 16485
  • 48