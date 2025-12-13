Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Струмска слава
  3. Струмска слава с първо зимно попълнение

Струмска слава с първо зимно попълнение

  • 13 дек 2025 | 11:52
  • 430
  • 0
Струмска слава с първо зимно попълнение

Вратарят Александър Михайлов се присъединява към състава на Струмска слава за пролетния полусезон в Югозападна Трета лига. 23-годишният страж пристига в Радомир от Миньор (Перник). Кариерата си в мъжкия футбол 194-сантиметровият футболист започва в родния Кюстендил, следва трансфер в ЦСКА 1948, след това се завръща в Кюстендил, откъдето през лятото на 2025 г. преминава в отбора на Миньор (Перник) във Втора Лига.

Александър Михайлов започва да тренира футбол в Кюстендил, а след това продължава футболното си развитие в школата на Септември (София). По настояване на един от доайените в работата с вратари - Мирослав Митев, Михайлов е привлечен U19 на Монтана. Бил е част и от школата на Славия.

"В Струмска Слава ме привлече добрият колектив, прекрасната обстановка – отбор, коректното ръководство и професионалното отношение което предлага клуба. Аз съм настроен да дам всичко от себе си и да помогна на отбора да постигне целите си през този сезон", каза новият вратар на Славата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 8365
  • 37
Софийска битка по пладне на "Овча Купел"

Софийска битка по пладне на "Овча Купел"

  • 13 дек 2025 | 07:32
  • 5379
  • 7
Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

  • 13 дек 2025 | 07:17
  • 4522
  • 4
И президентът на БФС се включи в кампанията за Любослав Пенев

И президентът на БФС се включи в кампанията за Любослав Пенев

  • 13 дек 2025 | 01:08
  • 4093
  • 13
Шиняшики за шедьовъра си: Случва се да вкараш такива попадения

Шиняшики за шедьовъра си: Случва се да вкараш такива попадения

  • 12 дек 2025 | 20:34
  • 2240
  • 1
Гидженов при Кабаков в съдийската ранглиста на ФИФА

Гидженов при Кабаков в съдийската ранглиста на ФИФА

  • 12 дек 2025 | 20:25
  • 1993
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Славия 1:1 ЦСКА 1948, спасяване на Нтумба

Славия 1:1 ЦСКА 1948, спасяване на Нтумба

  • 13 дек 2025 | 13:10
  • 6912
  • 29
Кобрата загуби световната си титла

Кобрата загуби световната си титла

  • 12 дек 2025 | 23:02
  • 84679
  • 409
ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 8365
  • 37
Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

  • 13 дек 2025 | 07:17
  • 4522
  • 4
Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

  • 13 дек 2025 | 10:33
  • 3711
  • 4
Сега е времето Ливърпул да покаже, че трусът е приключил!

Сега е времето Ливърпул да покаже, че трусът е приключил!

  • 13 дек 2025 | 07:08
  • 8610
  • 11