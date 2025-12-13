Струмска слава с първо зимно попълнение

Вратарят Александър Михайлов се присъединява към състава на Струмска слава за пролетния полусезон в Югозападна Трета лига. 23-годишният страж пристига в Радомир от Миньор (Перник). Кариерата си в мъжкия футбол 194-сантиметровият футболист започва в родния Кюстендил, следва трансфер в ЦСКА 1948, след това се завръща в Кюстендил, откъдето през лятото на 2025 г. преминава в отбора на Миньор (Перник) във Втора Лига.

Александър Михайлов започва да тренира футбол в Кюстендил, а след това продължава футболното си развитие в школата на Септември (София). По настояване на един от доайените в работата с вратари - Мирослав Митев, Михайлов е привлечен U19 на Монтана. Бил е част и от школата на Славия.

"В Струмска Слава ме привлече добрият колектив, прекрасната обстановка – отбор, коректното ръководство и професионалното отношение което предлага клуба. Аз съм настроен да дам всичко от себе си и да помогна на отбора да постигне целите си през този сезон", каза новият вратар на Славата.