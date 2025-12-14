Струмска слава играе с Левски II и ЦСКА II

Струмска Слава ще започне подготовката си за втория дял от първенството в Югозападна Трета лига на 12 януари. В шестте седмици на подготовка преди подновяването на първенството, треньорският щаб е планирал отборът да изиграе шест контролни срещи.

Съперници в тях ще бъдат тимовете на Пирин (Благоевград), Септември (Симитли), Левски ll, ЦСКА ll, Пирин (Разлог) и Септември (София) II. Първата проверка е насрочена за 23 януари. Местата и точните часове за провеждане на срещите ще бъдат уточнявани допълнително, предвид метеорологичните условия и подходящите терени за игра.