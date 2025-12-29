Популярни
Монтана има нов треньор

  • 29 дек 2025 | 14:59
  • 2597
  • 4
Монтана има нов треньор

Гръцкият треньор Акис Вавалис поема новака в efbet Лига Монтана. 40-годишният специалист бе представен от кмета Златко Живков, който разкри, че е останал приятно изненадан от факта, че Вавалис познава по имена и постове всеки един футболист на Монтана.

"Имахме възможност да избираме от испански и сръбски екип, но се спряхме на гръцки и се надявам той да успее да изведе отбора до място над чертата на изпадащите или това, което праща на бараж за оставане в efbet Лига", заяви кметът на Монтана.

Монтана обяви подготовката - ще играе с Лениноградец
Монтана обяви подготовката - ще играе с Лениноградец

Единият асистент на Акис Вавалис е неговият сънародник Димитриус Мурас, а другият е наставникът на старшата възраст на Монтана Дилян Иванов-Дидо. Договорът им е за 6 месеца с опция за още една година.

"Това за мен е едно предизвикателство. Още на първата ни среща разбрах, че с ръководството гледаме в една посока. Имаме една много трудна задача, да направим така, че Монтана да се утвърди в елитната лига. Надявам се с усилията на всички да я постигнем. Монтана разполага с добра база и всички условия необходиме на един професионален клуб. Работим вече по селекцията, но все още няма нищо конкретно", заяви при представянето си Акис Вавалис

