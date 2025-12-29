Популярни

Григор Димитров пристигна в Бризбън за началото на сезона си

  • 29 дек 2025 | 11:03
  • 1669
  • 0

Най-добрият български тенисист Григор Димитров пристигна днес в Бризбън, където в началото на следващата седмица ще се завърне на корта за началото на сезона си.   Организаторите на надпреварата от сериите АТП 250 публикуваха кратък клип в социалните мрежи от летището след кацането на хасковлията в австралийския град под надпис:

„Двукратният шампион кацна. Добре дошъл отново, Григор!“.

Димитров, който е двукратен победител в турнира през 2017 и 2024 година, ще участва за десети път в състезанието. През предишната кампания той достигна полуфиналите, но отпадна след отказване заради контузия.

Българинът пропусна почти половината от последния сезон заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи през юли на „Уимбълдън“. Той се завърна с победа в Тура в края на октомври на турнира Мастърс в Париж, но в последствие се отказа преди втория си мач във френската столица заради болки в рамото, след което окончателно сложи край на сезона си.

Заради дългото отсъствие Димитров падна на 44-о място в световната ранглиста.

