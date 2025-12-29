Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор Димитров запази 44-ата позиция в световната ранглиста

Григор Димитров запази 44-ата позиция в световната ранглиста

  • 29 дек 2025 | 11:15
  • 416
  • 0

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 44-ата си позиция в световната ранглиста по тенис на ATP.

34-годишният Димитров, който ще започне сезона си в Бризбейн следващата седмица, е с актив от 1180 точки.

Втори от българите е Димитър Кузманов с 204точки. Пловдивчанинът заема 263-то място.

В топ 100 има минимални промени, като Карен Хачанов се изкачи с една позиция до 17-и, задминавайки Иржи Лехечка, Лучано Дардери прескочи Талон Грикспоор и вече е 25-и, а Хауме Мунар се изкачи с три позиции до 33-ата.

Начело в ранглистата остава испанецът Карлос Алкарас с 12 050 точки, като той ще посрещне и новата година като номер 1. Втори с 11 500 точки е италианецът Яник Синер, а на трето място с 5110 точки е германецът Александър Зверев.

Двойки:

1. (1) Лойд Гласпуул (Великобритания) 8520 точки

2. (2) Джулиън Кеш (Великобритания) 8370 точки

3. (3) Хари Хелиоваара (Финландия) 7800 точки

3. (3) Хенри Патън (Великобритания) 7800 точки

5. (5) Орасио Себайос (Испания) 7115 точки

6. (6) Марсел Гранойерс (Испания) 7025 точки

7. (7) Марсело Аревало (Аржентина) 6770 точки

7. (7) Мате Павич (Хърватия) 6770 точки

9. (9) Нийл Скупски (Великобритания) 6580 точки

10. (10) Джо Солсбъри (Великобритания) 6490 точки

Българите:

124. (122) Александър Донски 670 точки

240. (236) Антъни Генов 286 точки

568. (570) Пьотр Нестеров 93 точки

710. (710) Янаки Милев 69 точки

885. (887) Леонид Шейнгезихт 46 точки

958. (959) Виктор Марков 40 точки

1142.(1141) Динко Динев 29 точки

1342.(1342) Димитър Кузманов 18 точки

1495.(1491) Георги Георгиев 14 точки

1498.(1494) Самуил Конов 14 точки

1649.(1649) Диан Недев 10 точки

1667.(1667) Михаил Иванов 10 точки

1714.(1711) Пламен Милушев 8 точки

1847.(1845) Радослав Шандаров 7 точки

1952.(1949) Анас Маздрашки 5 точки

1978.(1977) Васил Шандаров 5 точки

2015.(2013) Александър Петров 4 точки

2055.(2051) Ерик Владимиров 4 точки

2067.(2064) Иван Иванов 4 точки

2075.(2074) Джордж Лазаров 4 точки

2094.(2092) Александър Василев 4 точки

2331.(2324) Никола Керемедчиев 2 точки

2331.(2324) Борислав Кирилов 2 точки

2331.(2324) Николай Неделчев 2 точки

2331.(2324) Дейвид Симеонов 2 точки

2444.(2438) Илиян Радулов 2 точки

