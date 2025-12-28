Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Лошото момче на Партизан става съотборник на Везенков?

Лошото момче на Партизан става съотборник на Везенков?

  • 28 дек 2025 | 15:02
  • 906
  • 0
Лошото момче на Партизан става съотборник на Везенков?

Една от големите звезди на Партизан Тайрик Джоунс може да стане съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос, тръбят медиите в Сърбия и Гърция.

За трансфера на центъра се заговори още преди няколко седмици, като след инцидента между него и фен на "гробарите" в "Белградска Арена" преди два дни слуховете се засилиха. Според информацията на колегите от Южната ни съседка старши треньорът на гранд от Пирея Йоргос Барцокас проявява сериозен интерес към Джоунс и иска да го привлече на всяка цена в тима си.

Първоначално се говореше за размяна на Тайрик Джоунс за центъра на Олимпиакос Донта Хол, но в този момент това вече не се споменава като опция. Решението на Партизан трябва да бъде обявено до 5-ти януари.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Барцокас в съблекалнята: Видяхме таланта си, потенциала си, нивото си като отбор

Барцокас в съблекалнята: Видяхме таланта си, потенциала си, нивото си като отбор

  • 27 дек 2025 | 13:28
  • 2082
  • 0
Саморазправа на звезда на Партизан с фен предизвика бум на реакции в социалните мрежи

Саморазправа на звезда на Партизан с фен предизвика бум на реакции в социалните мрежи

  • 27 дек 2025 | 11:27
  • 4170
  • 0
Заради полицията във Виена: Върнаха дербито Партизан - Олимпиакос в Белград

Заради полицията във Виена: Върнаха дербито Партизан - Олимпиакос в Белград

  • 27 дек 2025 | 11:14
  • 8782
  • 1
Ето какво се случи в последните три мача в Евролигата за годината

Ето какво се случи в последните три мача в Евролигата за годината

  • 26 дек 2025 | 23:45
  • 6842
  • 0
Олимпиакос пропиля преднина от 20 точки при завръщането на Везенков, но някак оцеля след късна драма в Болоня

Олимпиакос пропиля преднина от 20 точки при завръщането на Везенков, но някак оцеля след късна драма в Болоня

  • 26 дек 2025 | 23:40
  • 10303
  • 1
Апоел Тел Авив подновява договорите на двама от ключовите си играчи

Апоел Тел Авив подновява договорите на двама от ключовите си играчи

  • 26 дек 2025 | 19:33
  • 1668
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 18949
  • 37
Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 5422
  • 1
Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

  • 28 дек 2025 | 11:58
  • 6934
  • 2
От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

  • 28 дек 2025 | 10:00
  • 8357
  • 12
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 4812
  • 3
Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

  • 28 дек 2025 | 10:51
  • 14110
  • 22