Лошото момче на Партизан става съотборник на Везенков?

Една от големите звезди на Партизан Тайрик Джоунс може да стане съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос, тръбят медиите в Сърбия и Гърция.

За трансфера на центъра се заговори още преди няколко седмици, като след инцидента между него и фен на "гробарите" в "Белградска Арена" преди два дни слуховете се засилиха. Според информацията на колегите от Южната ни съседка старши треньорът на гранд от Пирея Йоргос Барцокас проявява сериозен интерес към Джоунс и иска да го привлече на всяка цена в тима си.

Първоначално се говореше за размяна на Тайрик Джоунс за центъра на Олимпиакос Донта Хол, но в този момент това вече не се споменава като опция. Решението на Партизан трябва да бъде обявено до 5-ти януари.

Снимки: Gettyimages