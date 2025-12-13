Популярни
  Черноморец (Балчик)
  Черноморец (Балчик) с четири зимни проверки

Черноморец (Балчик) с четири зимни проверки

  • 13 дек 2025 | 10:21
Черноморец (Балчик) с четири зимни проверки

Черноморец (Балчик) започва подготовка на 12 януари, като преди началото на пролетния полусезон в Североизточна Трета лига са планирани четири приятелски двубоя. Балчиклии ще изиграят и един двубой за Купата на Аматьорската футболна лига. Преди началото на подготовката играчите ще имат специална програма, която да спазват 10 дни преди началото.

Първата контрола е на 21 януари, сряда, срещу дубъла на Спартак (Варна). Три дни по-късно, на 24 януари, Черноморец се изправя срещу втородивизионния Миньор (Перник). В последния ден от месец януари тимът ще срещне Черно море II. Месец февруари за възпитаниците на Ивайло Станчев започва с приятелски мач срещу Доростол на 7, а на 14 февруари е и първият официален мач. Той е за Купата на АФЛ и се явява полуфинал на Североизточна България. Черноморец се изправя срещу Бенковски (Исперих). Балчиклии започват пролетния дял от шампионата с гостуване на Волов-Шумен 2007.

Пълен списък с приятелските срещи на Черноморец (Балчик)

21 януари ЧерноморецСпартак (Варна) II
24 януари ЧерноморецМиньор (Перник)
31 януари ЧерноморецЧерно море II
7 февруари ЧерноморецДоростол

