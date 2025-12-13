Черноморец (Балчик) с четири зимни проверки

Черноморец (Балчик) започва подготовка на 12 януари, като преди началото на пролетния полусезон в Североизточна Трета лига са планирани четири приятелски двубоя. Балчиклии ще изиграят и един двубой за Купата на Аматьорската футболна лига. Преди началото на подготовката играчите ще имат специална програма, която да спазват 10 дни преди началото.

Първата контрола е на 21 януари, сряда, срещу дубъла на Спартак (Варна). Три дни по-късно, на 24 януари, Черноморец се изправя срещу втородивизионния Миньор (Перник). В последния ден от месец януари тимът ще срещне Черно море II. Месец февруари за възпитаниците на Ивайло Станчев започва с приятелски мач срещу Доростол на 7, а на 14 февруари е и първият официален мач. Той е за Купата на АФЛ и се явява полуфинал на Североизточна България. Черноморец се изправя срещу Бенковски (Исперих). Балчиклии започват пролетния дял от шампионата с гостуване на Волов-Шумен 2007.

Пълен списък с приятелските срещи на Черноморец (Балчик):



21 януари Черноморец – Спартак (Варна) II

24 януари Черноморец – Миньор (Перник)

31 януари Черноморец – Черно море II

7 февруари Черноморец – Доростол