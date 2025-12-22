Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Фулъм
  Фулъм остави Нотингам непосредствено над зоната на изпадащите

Фулъм остави Нотингам непосредствено над зоната на изпадащите

  • 22 дек 2025 | 23:59
  • 374
  • 0

Фулъм победи с 1:0 Нотингам Форест в последен мач от 17-ия кръг на Премиър лийг. Раул Хименес отбеляза единствения гол от дузпа в самия край на първото полувреме. Наказателният удар беше отсъден за нарушение на Дъглас Луис срещу Кевин.

След почивката гостите взеха инициативата и пропиляха няколко добри положения, но към края на срещата натискът им отслабна. След поражението на "Крейвън Котидж" тимът на Шон Дайч остана на 17-о място в класирането, точно над зоната на изпадащите. Фулъм вече е на 13-та позиция, изпреварвайки Тотнъм и Борнемут.

Домакините имаха надмощие в началните минути, когато Кевин беше неудържим по левия фланг и създаде много проблеми на Николо Савона. Отборът на Марко Силва действаше поо-агресивно и печелеше повечето единоборства, но много трудно излизаше на стрелкови позиции.

В 39-ата минута Саша Лукич можеше да открие в полза на "котиджърс", но ударът му премина встрани от целта. Малко след това Раул Хименес пропусна с глава. Секунди преди края на полувремето Дъглас Луис извърши ненужно нарушение в наказателното поле, а Хименес реализира отсъдената дузпа и Фулъм поведе.

Втората част стартира с по-добра игра на Нотингам. Гостите пренесоха действията в противниковата половина, но не намериха начин да изравнят. Постепенно Фулъм уби темпото и направи така, че времето да минава, без да се стига до никакви опасни ситуации пред вратата на Бернд Лено.

Снимки: Gettyimages

